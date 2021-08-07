61. GELENEKSEL KURTDERELİ YAĞLI GÜREŞLERİ DUALARLA BAŞLADI

61. GELENEKSEL KURTDERELİ YAĞLI GÜREŞLERİ DUALARLA BAŞLADI Cihan Şampiyonu Kurtdereli Mehmet Pehlivan anısına bu yıl 61'incisi düzenlenen Geleneksel Kurtdereli Yağlı Güreşleri başladı.

61. GELENEKSEL KURTDERELİ YAĞLI GÜREŞLERİ DUALARLA BAŞLADI

Cihan Şampiyonu Kurtdereli Mehmet Pehlivan anısına bu yıl 61'incisi düzenlenen Geleneksel Kurtdereli Yağlı Güreşleri başladı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Karesi Belediyesinin ev sahipliğinde, Kurtdereli Er Meydanı'nda gerçekleştirilen organizasyona yaklaşık 50'si baş boyunda olmak üzere yaklaşık bin pehlivan katılıyor. Güreşler Kurtdereli Mehmet Pehlivan mezarında duaların okunması ardından mezara çiçekler sunuldu. Mehmet Pehlivan için Mevlid-i Şerif okunurken, Mevlit yemeği ikram edildi.

Daha sonra güreş Kurtdere Er Meydanı'nda Mehter gösterisi ardından İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşu ardından dualar okundu. Yağlı Güreş Birliği Başkanı ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yucel Yılmaz adına Yağlı Güreş Birliği Planlama ve Organizasyon Komisyonu Başkanı ve Karesi Belediye Meclis Üyesi Başar Atikbay, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan adına Karesi Belediye Başkan Vekili ve Belediye Meclis Üyesi Ugur Türkmen ile Güreş ağası Abdullah Altıntaş vatandaşı selamladılar. Etkinliğin ilk gününde minik, teşvik, tozkoparan, ayak, deste, küçük orta ve büyük orta boylarda mücadeleler gerçekleştiriliyor. Kule hakemlerinin çağrısıyla sahaya gelen güreşçiler, önce peşrev çekti, ardından pehlivanlar, rakibinin sırtını yere getirmek için kıyasıya mücadele etti.

İlk günkü güreşlerin sona ermesi ardından ise Kurtdereli Mehmet Pehlivan heykeli önünde bir anma töreni gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ardından burada da Yağlı Güreş Birliği Başkanı ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan adına Karesi Belediye Başkan Vekili ve Belediye Meclis Üyesi Uğur Türkmen ile Güreş Ağası Abdullah Altıntaş anıta çelenk bıraktılar.

BAŞKANLAR GÜREŞ SAHASINDA

Güreşlerin 2. gününde Yağlı Güreş Birliği ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan ve Güreş Ağası Abdullah Altıntaş'ta güreşleri izledi. Sahada tur atan başkanlar güreşçileri ve izleyicileri selamladırlar. Kısa konuşmalar yapan Başkan Yılmaz ve Başkan Orkan, Kurtdereli Güreşlerinin önümüzdeki yıllarda da gücünü arttırarak süreceğini söylediler.

60. Geleneksel Kurtdereli Yağlı Güreşleri 7 Ağustos Cumartesi ve ardından 8 Ağustos Pazar Günü yapılacak olan final karşılaşmalarıyla sona erecek.

Kaynak: Habermetre