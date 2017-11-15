61. Balkan Kros Şampiyonası Çanakkale'de Yapılacak

Çanakkale'nin ev sahipliği yapacağı 61. Balkan Kros Şampiyonası 18 Kasım 2017 Cumartesi günü Eceabat ilçesi Kocadere köyü mevkiinde gerçekleştirilecek.



Türkiye Atletizm Federasyonunun 2017 yılı faaliyet programında yer alan 61.Balkan Kros Şampiyonası Çanakkale'nin Eceabat ilçesi Kocadere köyü mevkiinde gerçekleştirilecek. Çanakkale'de ilk kez yapılacak olan şampiyonaya 10 ayrı ülke ve Türkiye'den atletlerin katılımıyla gerçekleştirilecek. - ÇANAKKALE