600 öğrenci internete kavuşuyor
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600 öğrenci internete kavuşuyor

20.10.2020 10:47 | Son Güncelleme: 20.10.2020 10:50
600 öğrenci internete kavuşuyor

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde tablet bilgisayarı ve interneti olmayan öğrenciler için başlatılan kampanyada internet imkanı olmayan 600 öğrencinin evine internet bağlatılacağı öğrenildi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde tablet bilgisayarı ve interneti olmayan öğrenciler için başlatılan kampanyada internet imkanı olmayan 600 öğrencinin evine internet bağlatılacağı öğrenildi.

Bandırma'da İlçe Kaymakamı Günhan Yazar öğrenciler için başlatılan tablet ve internet kampanyasında ağırlığın internete kaydırıldığını söyledi. Okulların kademeli olarak yüz yüze eğitime başladığını ifade eden Kaymakam Günhan Yazar "Öğrencilerimiz kırsal mahaller haricinde haftada 2 gün okullarda yüz yüze eğitime başladı. Ancak diğer günler yine internet üzerinden uzaktan eğitime devam ediyorlar. Bandırma Belediyesi, Kültür Eğitim Vakfı ile beraber Kaymakamlık olarak interneti ve tableti olmayan, maddi sıkıntı yaşayan öğrencilerimiz için kampanya başlattık. Bu çerçevede Bandırma'da interneti olmayan yaklaşık 600 civarında öğrenci tespit ettik. Ancak maddi olarak sıkıntımız olmamasına karşın çok sayıda tablet temin etme noktasında sıkıntı yaşıyoruz. O yüzden öğrencilerimiz için şu anda yoğunluğumuzu interneti olmayan öğrencilerimizin evlerine internet bağlatmaya kaydırdık. Altyapısı olan evlere ADSL bağlatıyoruz. Altyapısı olmayan evlere ise taşınabilir internet sistemi (WINN) alıyoruz. 1 hafta içinde öğrencilerimizin evlerine internetlerinin bağlanacağı söyleyebilirim " dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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