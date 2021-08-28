60 yıldır makası elinden düşmüyor

Eskişehir'de yaşayan 78 yaşındaki berber Abdullah Gültekin, severek yaptığı mesleğinde 60 yıldır elindeki makası düşürmüyor.

Eskişehir'de yaşayan 78 yaşındaki berber Abdullah Gültekin, severek yaptığı mesleğinde 60 yıldır elindeki makası düşürmüyor.

Sivrihisar İlçesi'ne bağlı Kaymaz Mahallesi'nde yaşayan ve mahallenin en eski berberi olarak bilinen Abdullah Gültekin, gelen müşterilerini 60 yıldır işlettiği 10 metrekarelik dükkanda tıraş etmeye devam ediyor. Ömrünü adadığı mesleğinden vazgeçmeyen Gültekin, 80 yaşına girene kadar mesleğini sürdürmek istediğini belirtti. Mahallede bulunan babadan oğula, dededen toruna traş eden Gültekin, mesleğini hala ilk gün ki heyecanla yaptığını söyledi.

"Berberlik bir sanattır"

Abdullah Gültekin, 20 yıldır emekli olmasına rağmen mesleğini sürdürmesini işine olan sevgisinden kaynaklı olduğunu kaydederek, şöyle devam etti:

"Yıllardır bu mesleğin içerisindeyim. Kaymaz mahallesinin en eski, Eskişehir bölgesinde en yaşlı berberlerinden biriyim. Emekli olmama rağmen işimi bırakmadım. Bu işini sevmekten kaynaklanıyor. Ondan dolayı her zaman çalışan insanlara söylüyorum. Sevebilecekleri işlerle uğraşsınlar. Sevdiği işi yapan insan asla mesleğini kendiliğinden bırakmaz çünkü sevgi insanı bağlar. Biz de işimize bağlandığımız için bırakamıyoruz. 80 yaşına girdikten sonra bırakmamın sebebi, sağlık sıkıntıları çekmek istemiyorum. Bu işi yaparken çok tecrübe ettim. Bu meslek, insana hayatı öğretiyor. Berberlik bir sanattır çünkü insanların estetik görünmesi için çalışıyorsunuz." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı