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60 yıl hapis cezası vardı, bu kez polisten kaçamadı

60 yıl hapis cezası vardı, bu kez polisten kaçamadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde hakkında 60 yıl 1 ay hapis cezası bulunan şahıs, polisin yaptığı operasyonda yakalandı.

MANİSA (İHA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde hakkında 60 yıl 1 ay hapis cezası bulunan şahıs, polisin yaptığı operasyonda yakalandı.

Turgutlu ilçesinde hakkında 7 farklı suçtan 60 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.B. (29), Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. Hakkında yakalama kararı bulunan şahsın Adıyaman'dan Turgutlu'ya geleceği ihbarını alan polis, İzmir-Ankara karayolunda düzenlediği operasyonla şahsı yakaladı. Adli mercilere sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA

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