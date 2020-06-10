60 yaşındaki kadın, beyin ameliyatı olurken zeytin dolması hazırladı
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60 yaşındaki kadın, beyin ameliyatı olurken zeytin dolması hazırladı

İtalya'da 60 yaşında bir kadın, beyin tümörü ameliyatı sırasında ülkeye özgü, kızartılarak tüketilen zeytin dolmaları hazırladı.

60 yaşındaki kadın, beyin ameliyatı olurken zeytin dolması hazırladı
10.06.2020 16:34 | Son Güncelleme: 10.06.2020 16:50

İtalya'da 60 yaşında bir kadın beynindeki tümor sebebiyle ameliyat oldu. Yaşlı kadın, ameliyatı sırasında ülkeye özgü, kızartılarak tüketilen zeytin dolmaları hazırladı.

BBC'nin haberine göre, Ancona kentindeki Riuniti hastanesinde uyutmadan yapılan beyin ameliyatı esnasında hasta, zeytin içlerini doldurdu.

Beyin cerrahı Roberto Trignani, Ansa ajansına yaptığı açıklamada, 11 tıbbi personelin yer aldığı, iki buçuk saat süren operasyonun "çok iyi geçtiğini" belirtti.

"HASTAYI İZLEMEMİZİ SAĞLAYAN BİR YÖNTEM"

Hastasının ameliyat masasında bir saat içinde 90 zeytin doldurduğunu ifade eden Trignani, "Bu, beyin fonksiyonları üzerinde çalışırken hastayı izlememizi ve hareketlerimizi kontrol etmemizi sağlayan bir yöntem" dedi.

Beynin görme, hareket veya konuşmadan sorumlu bölgelerini etkileyen tümörler gibi bazı nörolojik rahatsızlıkları tedavi etmek için başvurulan, hasta uyanıkken yapılan beyin tümörü ameliyatı esnasında hastaya sorular sorulabiliyor.

BİR MÜZİSYEN KEMAN ÇALMIŞTI

İngiltere'de bir müzisyen şubat ayında beyin tümörü ameliyatı sırasında keman çalmıştı. Önce beynin haritasını çıkaran doktorlar, ameliyatın ortasında uyandırdıkları müzisyen kadından hassas el hareketleri ve koordinasyonu kontrol eden kısımlarının hasar görmediğinden emin olmak için keman çalmasını istemişti.

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