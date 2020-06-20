60 yaşında eğitim aşkı, son 20 yılda 7 üniversite bitirdi
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60 yaşında eğitim aşkı, son 20 yılda 7 üniversite bitirdi

Elazığ'da 60 yaşındaki Abdullah Yalınkılıç, 40 yaşında tekrar başladığı okuma hevesiyle 20 yılda 7 üniversite bitirerek gençlere örnek oldu.

60 yaşında eğitim aşkı, son 20 yılda 7 üniversite bitirdi
20.06.2020 09:50 | Son Güncelleme: 20.06.2020 09:54

Elazığ'da 60 yaşındaki Abdullah Yalınkılıç, 40 yaşında tekrar başladığı okuma hevesiyle 20 yılda 7 üniversite bitirerek gençlere örnek oldu.

Elazığ'da ikamet eden ve 'Devlet Hava Meydanları İşletmesinde teknik personel olarak görev yapan 2 çocuk babası Abdullah Yalınkılıç(60), 1978 yılında üniversite sınavına girip kazandı ancak aynı yıl memurluğu kazanması nedeniyle iş hayatını tercih etti. İçinde okuma hevesi kalan Yalınkılıç, 40 yaşında tekrar üniversite sınavına girerek eğitim hayatına tekrar atıldı. 2000 yılından itibaren Halkla İlişkiler, İşletme, Endüstriyel Otomasyon, Elektronik Teknolojisi, Turizm ve Seyahat ile Adalet Bölümlerini bitiren 60 Yaşındaki Abdullah Yalınkılıç, son olarak Tunceli Munzur Üniversitesi, Pertek Sakine Genç Meslek Yüksekokulu Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Bölümünü başarıyla tamamladı. 20 yılda 7 üniversite bitiren Yalınkılıç,son nefesine kadar eğitime devam edeceğini ve hedefinin ise Sosyoloji veya Hukuk Fakültesi olduğunu söyledi.

"20 yıl içerisinde 7 diplomaya sahip oldum"

Okuduğu bölümler hakkında bilgiler veren Abdullah Yalınkılıç, "1978 yılında üniversiteyi kazandım. Aynı dönemde hava meydanlarına atamam yapıldı ve orada memur olmayı tercih ettim. Daha sonra içimde kalan eğitim aşkını 2000 yılında tekrardan üniversite sınavına girerek devam ettirdim. 20 yıldır okuyorum. Daha geçen hafta Tunceli Munzur Üniversitesinde 'Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik' bölümünden mezun oldum. İlk başta Eskişehir Anadolu Üniversitesinde Halkla İlişkiler bölümünü bitirdim. Ondan sonra 'İşletme' lisansını tamamladım. Daha sonra Fırat Üniversitesinde (FÜ) 'Elektronik Teknolojisi' ve yine burada 'Endüstriyel Otomasyon' bölümünü okurken açıköğretim 'Turizm Seyahat' ve 'Adalet' bölümlerini bitirdim. Dolayısıyla 20 yıl içerisinde 7 diplomaya sahip oldum" dedi.

"Her şey sevmekle başlar"

Gençlere önerilerde bulunan ve eğitime olan sevgisini dile getiren Yalınkılıç, "Benim düsturum şudur, 'hiç bilenle bilmeyen bir olur mu'. Bilmek, çok daha önemlidir. Ben bunu yaparken gençlere rol model oldum. Benim de örnek aldığım bir insan var. FÜ Prof. Dr. Bülent Şen'dir. Her şey sevmekle başlar. Bir insan eğer bir işi seviyorsa ondan çok başarılı olur ve sıkılmadan onu yapar. Önce eğitimi sevsinler, öğrenmeyi sevsinler. Öğrenmek bir ihtiyaçtır" diye konuştu.

Hedefinin ise Sosyoloji veya Hukuk Fakültesi okumak olduğunu belirten Yalınkılıç, "Ben eğer şuan eğitime devam edecek olursan ki devam etmeyi düşünüyorum. ya 'Sosyoloji' okumayı düşünüyorum ya da 'Adalet' bölümü ön lisansını 'Hukuk'a tamamlayıp bu bölümden mezun olmayı hedefliyorum. Yani, ben son nefesime kadar okumayı düşünüyorum. Okumanın insan zihninin gelişmesine çok faydası var"diyerek sözlerini tamamladı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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