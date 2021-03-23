60 yaş üstü aşı ne zaman başlayacak? 60 65 yaş arası ne zaman aşı olacak? İşte detaylar...

60 65 yaş arası ne zaman aşı olacak? Sorusu Sağlık Bakanı Koca'nın, BioNTech aşısının ilk 5800 dozunun Türkiye'ye ulaştığını duyurduktan sonra yanıt aranmaya başladı. Bakan Koca, 60-65 yaş grubundaki vatandaşların aşılama sürecinin başlayacağını bildirdi. Aşı randevusu alacak olan vatandaşlar MHRS sistemini kullanabilecekler. 60 yaş üstü vatandaşlar MHRS Alo 182 hattını arayarak da aşı randevularını alabiliyor. Peki, 60 yaş üstü aşı ne zaman başlayacak? 60 65 yaş arası ne zaman aşı olacak?

60-65 yaş arasının ne zaman aşı olacağı son gelişmeler ile takip edilirken beklenen açıklama Sağlık Bakanı Koca'dan geldi. Bakan Koca 60-65 yaş grubundaki vatandaşların aşılama sürecine bu hafta başlanacağını bildirdi. Koca yaptığı açıklamada, "Gelecek haftadan itibaren bir alt grubun, yani 60-65 yaş grubunun aşılarına başlanacak. Yaşınız 60-65 arasındaysa lütfen telefon mesajlarınızı dikkatle takip edin." ifadelerini kullandı.

60 YAŞ ÜSTÜ AŞI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Öncelikli grupta olan vatandaşlar "mhrs.gov.tr" ve "enabiz.gov.tr" siteleri ile Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ve e-Nabiz mobil uygulamaları üzerinden randevularını oluşturabiliyor.

Vatandaşlar, öncelikli grupta olup olmadığını, aralarında boşluk olacak şekilde "AŞI", "T.C. kimlik numarası" ve "T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi"ni yazarak 2023'e kısa mesaj (SMS) göndererek sorgulayabiliyor.

MHRS üzerinden randevu oluşturmak için www.mhrs.gov.tr adresine girin.Üyeyseniz bilgilerinizi girerek sisteme giriş yapın. Eğer üye değilseniz "Üye Ol" seçeneğini tıklayıp üyelik oluşturun.

Koronavirüs aşı randevusu almak için sisteme giriş yaptıktan sonra "Aşı Randevusu Al" seçeneğini tıklayın.

"Aile Hekiminden" ve "Hastaneden" olmak üzere iki seçenek çıkıyor. İstediğiniz seçeneği tıklayıp tarih ve saat bilgilerini seçtikten sonra randevunuzu oluşturabilirsiniz. Randevu bilgileri SMS ile telefona iletilecek.

Eğer öncelikle grupta değilseniz aşağıdaki uyarıyı alabilirsiniz.

ALO 182 ARACILIĞI İLE RANDEVU ALMA

Kovid-19 aşısı olacak 80 yaş ve üstündeki vatandaşlar, mobil uygulama veya internetin yanı sıra MHRS Alo 182 hattını arayarak da aşı randevularını alabiliyor.

Vatandaşlar, kendilerine en yakın aile hekimlikleri ile tüm kamu, özel ve üniversite hastaneleri için randevularını oluşturabiliyor.

ŞİMDİYE KADAR KİMLER AŞILANDI?

Sağlık Bakanlığı, aşılanacak grupları 1. aşama, 2. aşama, 3. aşama ve 4. aşama olarak ayırdı. Şu ana kadar 1. aşama A grubu yani sağlık kurumunda çalışanlar, 1. aşama B grubu yaşlı, engelli, koruma evleri gibi yerlerde kalan ve çalışanlar, 1. aşama C grubu yani 65 yaş üstü bireyler aşılandı. 1. aşama C grubu da kendi arasında C1 90 yaş ve üstü bireyler, C2 88 ve 89 yaş arası bireyler, C3 80-84 yaş arası bireyler, C4 75-79 yaş arası bireyler, C5 70-74 yaş arası bireyler, C6 65-69 yaş olarak aşılandı.