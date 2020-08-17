60 nerenin plaka kodu? 60 plakası nereye ait, hangi şehir? Tokat ilçe plaka harfleri Türkiye'de yer alan tüm şehirlerimizin kendilerine özel plaka kodları vardır. Plaka kodları araçların arka veya ön taraflarında metal levhalarda gözükür. Bu plakalar araçların kimliğidir. Polisler plaka kodu ve harflerine göre gerekli işlemleri yaparlar. Peki 60 plakası nerenin, hangi ile ait?

Belli bir yere kadar alfabetik olarak devam eden plaka kodları genel kültür sorularında, bilgi yarışmalarında, eğitim sınavlarında soru olarak karşımıza çıkabiliyor. Bu bakımdan çoğu kişi tarafından il il plakalar merak ediliyor. Ayrıca tüm dünyada araçların belli bir plaka numaraları vardır. Bu kodlara göre işlemler yapılmaktadır. Peki 60 nerenin plakası, hangi şehre ait, ilçelerinin plaka harfleri nedir?

E-5'de, Otobanda, kara yollarında ilerlerken insanlar arabaların arkasında bilmediği plaka numaralarını görünce nereye ait olduklarını merak ederler. İşte bu yüzden internetten araştırma yapıp o plakanın hangi ilin olduğunu öğrenmek istiyorlar. Şimdi 60 plakasının detaylarını aktaralım.

60 NERENİN PLAKA KODU?

60 plakası hangi şehre ait : Tokat

60 plakası Tokat iline ait bir plaka kodudur . Otomobillerin, kamyonların, arabaların, motosikletlerin ve diğer tüm taşıt araçlarının arkasında veya önünde 60 plaka kodu görüyorsanız bu plaka Tokat şehrine ait demektir. Tokat'ın plakası 60'dır. Peki Tokat ilçelerinin plaka harfleri grupları nelerdir?

TOKAT İLÇELERİNE AİT PLAKA HARF - GRUP KODLARI

Plaka kodu 60 olan Tokat'ın ilçelerinin de kendilerine özel plaka harf kodları mevcuttur. Bu harflere bakılarak o plakanın Tokat'ın hangi ilçesine ait olduğunu anlayabilirsiniz. Şimdi 60 Tokat plaka kodlu ilçelerin plaka harflerini nelerdir onu öğrenelim.

Tokat Merkez ilçesi plaka harfleri:

60 AC 001 - 60 AZ 999

60 DA 001 - 60 DU 999

60 HA 001 - 60 HZ 999

60 M 0001 - 60 M 200

60 M 1001 - 60 M 1200

60 M 2501 - 60 M 3500

60 MA 001 - 60 MA 999

60 T 0001 - 60 T 2000

60 T 2501 - 60 T 3500

60 TB 001 - 60 TB 999

60 S 0001 - 60 S 1000

Turhal ilçesi plaka harfleri:

60 DV 001 - 60 DZ 999

60 EA 001 - 60 EH 999

60 ET 001 - 60 EU 999

60 FH 001 - 60 FN 999

60 M 0401 - 60 M 600

60 M 1401 - 60 M 1600

60 M 7001 - 60 M 8000

60 T 0401 - 60 T 0600

60 T 1401 - 60 T 1600

60 T 7001 - 60 T 8000

60 TA 001 - 60 TZ 999

Niksar ilçesi plaka harfleri:

60 EK 001 - 60 EP 999

60 FP 001 - 60 FT 999

60 M 0601 - 60 M 800

60 M 1601 - 60 M 1800

60 M 2401 - 60 M 2500

60 M 6001 - 60 M 7000

60 NA 001 - 60 NZ 999

60 T 0601 - 60 T 800

60 T 1601 - 60 T 1800

60 T 2401 - 60 T 2500

60 T 6001 - 60 T 7000

Erbaa ilçesi plaka harfleri:

60 ER 001 - 60 ES 999

60 EV 001 - 60 EZ 999

60 FU 001 - 60 FZ 999

60 KA 001 - 60 KZ 999

60 M 0801 - 60 M 1000

60 M 1801 - 60 M 2000

60 M 5001 - 60 M 6000

60 T 0801 - 60 T 1000

60 T 1801 - 60 T 2000

60 T 5001 - 60 T 6000

Zile ilçesi plaka harfleri:

60 FA 001 - 60 FF 999

60 M 0201 - 60 M 0400

60 M 1201 - 60 M 1400

60 M 9001 - 60 M 9999

60 T 0201 - 60 T 0400

60 T 1201 - 60 T 1400

60 T 9001 - 60 T 9999

60 ZA 001 - 60 ZZ 999

Almus ilçesi plaka harfleri:

60 G 801 - 60 G 900

60 M 4001 - 60 M 4500

60 SA 001 - 60 SZ 999

60 T 4001 - 60 T 4500

Pazar ilçesi plaka harfleri:

60 G 901 - 60 G 999

60 M 3501 - 60 M 4000

60 PA 001 - 60 PZ 999

60 T 3501 - 60 T 4000

Reşadiye ilçesi plaka harfleri:

60 M 2001 - 60 M 2200

60 M 8001 - 60 M 8500

60 RA 001 - 60 RZ 999

60 T 2001 - 60 T 2200

60 T 8001 - 60 T 8500

Yeşilyurt ilçesi plaka harfleri:

60 M 8501 - 60 M 9000

60 T 2201 - 60 T 2300

60 T 8501 - 60 T 9000

60 YA 001 - 60 YZ 999

Artova ilçesi plaka harfleri:

60 M 2301 - 60 M 2400

60 M 4501 - 60 M 5000

60 T 2301 - 60 T 2400

60 T 4501 - 60 T 5000

60 VA 001 - 60 VZ 999

Sonuç itibariyle 60 plakası Tokat şehrimize aittir. İlçelere ait plaka harfleri de yukarıda verilmiştir. Diğer plaka kodlarına sitemizden aratma yaparak bakabilirsiniz.

TOKAT PLAKA KODU KAÇTIR?

Tokat ilimizin plaka kodu 60'dır. Yollarda gördüğümüz 60 plakalı arabalar Tokat şehrine ait demektir.

TOKAT TELEFON ALAN KODU KAÇTIR?

Tokat telefon alan kodu 356'dır. Yani 0356 numarasıyla başlayan telefon kodları Tokat şehrine aittir.