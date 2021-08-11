6 yaşındaki Zeynep kumbarasını yangınzedeler için bağışladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

6 yaşındaki Zeynep kumbarasını yangınzedeler için bağışladı

6 yaşındaki Zeynep kumbarasını yangınzedeler için bağışladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kocaeli'de yaşayan 6 yaşındaki Zeynep, kumbarasında biriktirdiği 134 TL'yi yangından etkilenen Antalya'nın Manavgat ilçesindeki vatandaşlar için bağışladı.

Kocaeli'de yaşayan 6 yaşındaki Zeynep, kumbarasında biriktirdiği 134 TL'yi yangından etkilenen Antalya'nın Manavgat ilçesindeki vatandaşlar için bağışladı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 10 gün süren ve 60 bin hektarlık alanı kül eden büyük yangının ardından yaralar da sarılmaya başlandı. Türkiye'nin her şehrinden Manavgat'a yardım gönderilirken, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşayan 6 yaşındaki Zeynep'te yardım için seferber oldu. Zeynep Yerlikaya'nın 7 aydır kumbarasında biriktirdiği 134 TL'si, Antalya Valiliği tarafından başlatılan yardım kampanyası hesabına bağışlandı.

"Benim gibi çocuklara para göndereceğim"

Yangının kendisini çok üzdüğünü söyleyen Zeynep Yerlikaya, "Bende kumbaramı yangında zarar gören insanlara göndereceğim. Yangın olunca çok üzüldüm. Orada yaşayan benim gibi çocuklara para göndereceğim" dedi.

"Yaklaşık 7 aydır para biriktiriyordu"

Zeynep'in babası Adem Yerlikaya da, Akdeniz ve Ege'de çıkan orman yangınlarının hem kendisini, hem de kızını çok üzdüğünü belirterek, "Kızım haberlerde orman yangınlarını gördü, ağaçların yok olduğunu gördü. Hepimiz çok üzüldük. Kumbarasını bağışlamayı teklif ettim O da hemen kabul etti. Kumbarasında 134 TL çıktı. Yaklaşık 7 aydır para biriktiriyordu. Ben söyleyince hemen kabul etti, 'bağışlayalım baba' dedi" ifadelerini kullandı.

"134 TL ile 14 ağaç dikilebilir"

Çocukların yardım konusunda çok daha duygusal olduğunu vurgulayan Yerlikaya, "Benim kızım da bu duygusal çocuklardan biri oldu. Böyle bir kampanya başlattık, keşke herkes bu konuda bir şeyler yapsa. Yardımın çoğu, azı yok. 10 liraya bir ağaç dikiyorlar. Belki 134 TL ile 14 tane ağaç dikilecek, belki kızım buna vesile olacak bilemeyiz" şeklinde konuştu. - KOCAELİ

6 yaşındaki Zeynep kumbarasını yangınzedeler için bağışladı
6 yaşındaki Zeynep kumbarasını yangınzedeler için bağışladı
6 yaşındaki Zeynep kumbarasını yangınzedeler için bağışladı
6 yaşındaki Zeynep kumbarasını yangınzedeler için bağışladı
6 yaşındaki Zeynep kumbarasını yangınzedeler için bağışladı
6 yaşındaki Zeynep kumbarasını yangınzedeler için bağışladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Ümit Dündar Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Aytaç Şaşmaz Şahan Gökbakar
Spor Muslera Metin Oktay Fatih Terim Lionel Messi Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
6 yaşındaki Zeynep kumbarasını yangınzedeler için bağışladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.8.2021 10:58:53. #1.15#

title