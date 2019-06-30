6 yaşındaki Sinan'a acı veda
6 yaşındaki Sinan'a acı veda Evinin önünde oynarken aracın ezdiği 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Minik çocuk yüzlerce kişinin katıldığı cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurladıBURSA - Bursa'da evinin önünde oynarken aracın ezdiği 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
6 yaşındaki Sinan'a acı veda
Evinin önünde oynarken aracın ezdiği 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Minik çocuk yüzlerce kişinin katıldığı cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurladı
BURSA - Bursa'da evinin önünde oynarken aracın ezdiği 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Kaza Yıldırım'a bağlı İsabey Mahallesi'nde meydana geldi. Evinin önünde oyun oynayan 6 yaşındaki Sinan Kozuk, Mustafa Ö'nün kullandığı otomobilin altında kaldı. Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan minik çocuk burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kozuk'un cenazesi İsabey Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenazeye Eski Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu da katıldı.
Kaynak: İHA
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