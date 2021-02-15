6 yaşındaki Kuzey'in 'Büyüyünce asker olacağım' sözleri duygulandırdı
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6 yaşındaki Kuzey'in 'Büyüyünce asker olacağım' sözleri duygulandırdı

15.02.2021 13:28 | Son Güncelleme: 15.02.2021 13:52

IRAK'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından 13 kişinin şehit edilmesi haberlerini izleyen Çorumlu Kuzey Ali Önder'in (6) 'büyüyünce asker olacağım' sözlerini içeren konuşması paylaşıldığı sosyal medyada ilgi gördü.

IRAK'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından 13 kişinin şehit edilmesi haberlerini izleyen Çorumlu Kuzey Ali Önder'in (6) 'büyüyünce asker olacağım' sözlerini içeren konuşması paylaşıldığı sosyal medyada ilgi gördü.

Çorum'da yaşayan Merve ve Hasan Önder çiftinin çocukları Kuzey Ali Önder'in sosyal medyada paylaşılan görüntülerinde, "Büyüyünce asker olacağım. O teröristleri büyüyünce kendi ellerimle ben öldüreceğim. Bu bayrağı yere hiç kimse indiremeyecek. Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak. Seyit onbaşımız bayrağımızı hiç kimseye vermedi biz de vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı. Askeri kamuflaj giyen küçük çocuğun konuşması, paylaşıldığı sosyal medyada ilgi gördü. 


6 yaşındaki Kuzey'in 'Büyüyünce asker olacağım' sözleri duygulandırdı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf ÇINAR

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