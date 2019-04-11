6 Ton Şifa Dağıtılacak

6 ton mesir macununun vatandaşlara saçılacağı festivale devlet büyükleri de davet edilecek.

23-28 Nisan tarihleri arasında bu yıl 479'uncusu gerçekleştirilecek olan Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali programı yapılan tanıtım toplantısı ile kamuoyuna bildirildi. Festivalin tanıtım toplantısına Manisa Valisi Ahmet Deniz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Manisa'yı Mesir'i Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık, Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak, Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Nursel Ustamehmetoğlu, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ergün Aksoy ile yerel ve ulusal basın mensupları katıldı.Tanıtım toplantısının açılış konuşmasını ve sunumunu yapan İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak, büyük coşkuyla kutlanan festivalde bu sene 24 Nisan'da Kibariye, 26 Nisan'da Fettah Can ve 27 Nisan'da da Serkan Kaya'nın Cumhuriyet Meydanı'nda konser vereceğini söyledi. Sudak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'yla birlikte festival haftasının başlayacağını duyurarak festivalde 28 Nisan Pazar günü tarihi Sultan Camii kubbe ve minarelerinden 6 ton mesir macununun halka saçılmasıyla festivalin sona ereceğini söyledi.

6 Ton Mesir Macunu Hazır

Manisa'yı Mesir'i Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık, saçımı yapılacak olan 6 ton mesir macunun hazırlandığını belirterek, 26 Nisan Cuma günü Cuma namazı sonrasında her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen mesir macunlarının okumasının yapılacağını söyledi.

Emeği Geçenlere Teşekkürlerini İletti

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ise, konuşmasında festivalin bu sene 479'uncusunun gerçekleştirileceğini hatırlatarak, festivalin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkürlerini ileterek tüm Manisalıları ve vatandaşları festivale davet etti.

Yabancı Konuklar da Festivale Katılacak

Mesir Macunu Festivali'nin 479 yıldır süregelen bir etkinlik olduğunu hatırlatan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Manisa'mızın yurt içinde ve yurt dışında en iyi şekilde tanıtımı açısından önemli bir yere sahip olan festivalimize bu yıl da büyükelçilikler, başkonsolosluklar, kardeş şehirler, kültür anlaşması imzalanan şehirler ve halk oyunları ekipleriyle çok sayıda yabancı konuk Manisa'da ağırlanacak. 17 farklı ülkeden temsilcinin ağırlanacağı 479. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali'nde 8 Büyükelçi, 1 Başkonsolos ve 4 Belediye Başkanı yer alacak. Bosna Hersek, Filistin, Hırvatistan, Kazakistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Ukrayna, Özbekistan ve Sri Lanka ülkelerinden büyükelçiler ile Ukrayna Başkonsolosu festivalimize konuk olacak. Manisa'nın kardeş şehirleri Almanya'nın Ingolstadt, Bosna Hersek'in Prijedor, Kırgızistan'ın Osh, Kazakistan'ın Ural, Arnavutluk'un Beray, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Güzelyurt, Tunus'un Monastır ve Şehzadeler Belediyesi kardeş şehri Bosna Hersek'in Donji Vakuf belediyelerinden temsilciler ve belediye başkanları ile kültür anlaşması imzalanan Macaristan'ın Gyöngös ve Bulgaristan'ın Kırcaali belediyeleri de festivalin konukları arasında yer alacak" dedi.

Halk Dansları Ekipleri Festivale Renk Katacak

Festivale katılan yabancı konukların halk dansları topluluklarının halk oyunlarını sergileyeceklerini söyleyen Başkan Ergün, "Ukrayna, Hindistan, Sri Lanka, Rusya, Endonezya ve Bulgaristan'dan toplam 186 kişilik halkoyunları ekibi de köklü festivalimize renk katacak. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile başlayacak olan festivalin ilk gününde çocuklarımıza yönelik etkinlikler yer alacak. Bando ve dans gösterileri, sokak konserleri ile renklenecek olan 24 Nisan Çarşamba günü Fantezi Müziğin sevilen sesi Kibariye, Manisalılarla buluşacak. Dev festival içinde 25 Nisan Perşembe günü fener alayı ve Uluslararası Halk Dansları Gala Gecesi ile festival coşkumuz katlanacak. 26 Nisan Cuma günü Türk Pop Müziği'nin sevilen sesi Fettah Can'ın konseriyle renklenecek festival, 27 Nisan Cumartesi günü de arabesk müziğin genç ve güçlü sesi Serkan Kaya ile zirve yapacak. Köklü festival, 28 Nisan Pazar günü, saat 12.00'de geleneksel mesir korteji ve akabinde Sultan Camii'nden tonlarca mesir macununun halka saçılmasıyla noktalanacak" diye konuştu.

Vali Deniz Festivale İlk Kez Katılacak

Manisa'da ilk kez festival heyecanına ortak olacağını söyleyen Manisa Valisi Ahmet Deniz de, "Arkadaşlarımız çok güzel, uyumlu ahenkli bir çalışma içerisindeler. Tüm kurumlarımızın işbirliğiyle Manisa'ya yakışır bir festivali yapalım arzusundayız. Çok önemli bir değerimiz. Manisamız açısından, ülkemiz açısından, tarihimizi, geçmişimizi bilme, bugünü yaşama ve geleceğe aktarma açısından bu tür etkinlikler, festivaller çok önemli. Dünyanın birçok yerinden özellikle Türk dünyasından, gönül coğrafyamızdan onlarca büyükelçi, konsolos, bakan iştirak edecek, sanatçı iştirak edecek. Bu Manisa'nın tanıtımı açısından çok önemli" dedi.

Başkan Ergün'e 'Mutluluk Reçetesi'

Tanıtım toplantısının sonunda söz alan emekli öğretmen Al İhsan Sarıçiçek, Manisa'ya yaptıkları ve hizmetlerinin yanı sıra düzenlenen festivale katkı sağlamalarından dolayı Manisa Valisi Ahmet Deniz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve komite üyelerine teşekkürlerini ileterek, yazmış olduğu 'Mutluluğun Reçetesi' isimli bir şiirini hediye etti.

Kaynak: Bültenler