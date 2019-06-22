6.Nallıhan Foto Safari'de fotoğrafçılar 'rastgele' dedi

ANKARA - 6.Nallıhan Foto Safari'de fotoğrafçılar 'rastgele' dedi.

Başkent Ankara Meclisi Koordinatörlüğünde gerçekleşen Nallıhan Kuş Cenneti 6. Foto Safari yarışması Nallıhan Kaymakamlığı, Nallıhan Vakfı, Tüketici ve Çevre Eğitim Vakfı (TÜKÇEV), Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Korum, Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve Nallıhan Belediyesi tarafından desteklenen yarışmada etkinliğe katılan fotoğraf tutkunları rastgele diyerek fotoğraflarını çekmeye başladı.

Kaynak: İHA