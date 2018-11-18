6. Mersin Uluslararası Narenciye Festivali Sona Erdi

Bu yıl 80 ton narenciyenin süslemede kullanıldığı Mersin Uluslararası Narenciye Festivali ikinci gün etkinlikleriyle sona erdi.

Mersin Ticaret Borsası koordinatörlüğünde Mersin Valiliği, Mersin Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ve birçok sivil toplum kuruluşu ve derneğin desteğiyle 30 ülkeden 700 gösteri sanatçısının katılımıyla düzenlenen festivalin ikinci gününde çok sayıda etkinlik gerçekleştirildi.

Yaklaşık 80 ton narenciyenin süsleme materyali olarak kullanıldığı festivalde binlerce Mersinli eğlence dolu bir şenlik ortamı buldu. Mersin'e gelen yabancı ülkelerin gösteri grupları da sahne alarak kendi ülkelerine özgü danslar ve çeşitli etkinliklerle festivale renk kattı.

"Narenciye Mersin'dir" ve "Narenciyeye sahip çıkmak, Mersin'e sahip çıkmaktır" sloganlarının kullanıldığı festivalde kortej ve gösterilerin yanında narenciyeli lezzetler sergisi ve gastro şovlar, yelken yarışları, flyboard gösterileri, halk oyunları, mini konserler, defileler, dans gösterileri ve çeşitli mizansenlerle katılanlara eğlenceli anlar yaşatıldı.

Festival alanında 150 stant kurulurken, Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşlara Türk bayrağı, limon fidesi, anahtarlık ve üç boyutlu Mersin kartpostalları, kente özgü kitaplar ile tanıtım broşürleri dağıtıldı.

"Mersin'e yakışan bir festival oldu"

Katılımcılardan Soner Gençay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, festivalin çok güzel geçtiğini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Mersin halkının narenciye festivalini özlediğini belirten Gençay, "Sanırım 4 yıldır bir ara verilmişti. Dolu dolu geçti. Bu seneki çok daha dolu dolu geçti. Halk özlediği için akın etti." dedi.

Festivali çok beğendiğini belirten Rüveyda Yılmaz da, "Çok emek verilmiş. Ellerine sağlık herkesin. Ben ilk defa görüyorum. Figürler harika. Mersin'e yakışan bir festival oldu." diye konuştu.

Ayşe Tekkanat Göçer ise festivali dört gözle beklediklerini, Mersin'in festivalle yeniden kaynaştığını aktardı.

Bu tarz etkinliklerin halkın bir araya gelmesine vesile olduğunu vurgulayan Göçer, kentin tüm dünyaya tanıtıldığını aktardı.

İsmet Ünlü de kalabalığı görünce inanamadığını belirterek, "Bu kalabalık bizi mest etti. Çok güzel bir etkinlik oldu. Hayran kaldım." dedi.

Ünlü, festival için şiir yazdığını da sözlerine ekledi.