6 Mart İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!

İSTANBUL (Haberler.com) - Bedaş elektrik kesintisi listesi! Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) ve AYEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre 6 Mart Pazar günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da Esenyurt, Küçükçekmece, Bağcılar ve Pendik olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİLERİ

NO: 12601532

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BAĞLARÇEŞME mah 1101., 1103., 1106., 1107., 1108., 1109., 1110., 1111., 1112., 1113., 1118., 1119., 1120., 1122., 1123., 1124., BAĞLARÇEŞME, DOĞAN ARASLI, ONDOKUZ MAYIS sk bölgelerinde 06/03/2022 09:00:00 - 06/03/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım/ Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12601536

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BAĞLARÇEŞME mah 1105., 1106., 1107., 1109., 1114., 1115., 1117., 1118., 1120., 1121., 1122., 1123., 1124., 1125., 1126., 1129., 1130., BAĞLARÇEŞME, DOĞAN ARASLI sk bölgelerinde 06/03/2022 09:00:00 - 06/03/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım/ Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12431569

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3002., 3006., 3008., HALİL FAHRİ ORMAN sk bölgelerinde 06/03/2022 09:00:00 - 06/03/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİLERİ

KÜÇÜKÇEKMECE ilçesinde 2022-03-06 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.

BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİLERİ

NO: 12431578

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1381., 1494., 1498., 1499., GÜLBAHAR, ŞEHİT DOĞAN ÖZTÜRK sk/ BAĞLAR mah KOÇMAN sk bölgelerinde 03/03/2022 09:00:00 - 03/03/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12504366

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah 2152., MATBAACILAR 1., MATBAACILAR 2., MATBAACILAR 3. sk bölgelerinde 06/03/2022 10:00:00 - 06/03/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12601560

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2415., 2419., 2420., 2421., 2422., 2423. sk bölgelerinde 06/03/2022 12:00:00 - 06/03/2022 19:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİLERİ

BAHÇELİEVLER ilçesinde 2022-03-06 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.

SULTANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİLERİ

NO: 12619318

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 758., 758/1., 758/2., 758/6., CENGİZ TOPEL, EFE MEHMET, HEKİMSUYU, İSTANBUL sk/ YENİ MAHALLE mah 537., 538., 539., 590., 591., 593., 602., 603., 604., 605., 605/1., 605/2., CEBECİ, CENGİZ TOPEL, HEKİMSUYU, İSTANBUL sk// SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2076. sk/ ESENTEPE mah 2382. sk bölgelerinde 06/03/2022 09:30:00 - 06/03/2022 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİLERİ

NO: 12317567

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-GÜVERCİNTEPE mah 1110., 1111., 1112., 1113., 15., 21., AHMET YESEVİ, ALTUN, FERMAN, KARADENİZ, KARAKUZU, KARAYEL, KATMER, LODOS, İPEKYOLU, ŞEFAAT sk bölgelerinde 06/03/2022 09:00:00 - 06/03/2022 17:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12713316

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -ZİYA GÖKALP mah sk bölgelerinde 06/03/2022 10:00:00 - 06/03/2022 13:00:00 saatleri arasında Yatırım/ Diğer Altyapı Kuruluşlarının Çalışmaları Nedeniyle Deplase Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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