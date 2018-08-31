6 Kız Çocuğuna Cinsel İstismarda Bulunup, 4'ünü De Öldüren Katil Ailelere Mektup Yazdı: Sorularınız Varsa Alabilirim

Belçika'da, 6 kız çocuğunu kaçırıp tecavüz etmek ve dördünü öldürmekten hüküm giyen bir mahkumun çocukların ailelerine mektup yazarak "Sorularınız varsa yanıtlamaya hazırım" demesi öfke yarattı.

TECAVÜZDEN HAPSE GİRDİ, 3 YIL SONRA SERBEST KALDI

Şimdi 61 yaşında olan Dutroux, 1986'da karısı Michelle Martin'le birlikte çocuk kaçırma ve tecavüz suçlarından gözaltına alındı. 1989'da hapse giren Dutroux, üç yıl sonra şartlı tahliyeden yararlanarak serbest kaldı. Dutroux, 1995 ve 1996'da altı kız çocuğunu kaçırdı. An Marchal ve Eefje Lambrecks adlı çocukları öldürdü. İkisi de sekiz yaşında olan Julie Lejeune ve Melissa Russo da tutuldukları evin bodrumunda açlıktan öldü.

İKİ ÇOCUK KURTULDU

12 ve 14 yaşındaki iki çocuk ise kurtuldu. Bu çocuklardan biri olan Sabine Dardenne, mahkemede Dutroux'ya "Beni neden öldürmedin?" diye sordu. Duruşmada Dutroux, üyeleri arasında tanınmış isimlerin de olduğu bir pedofil çetesine mensup olduğunu söyledi. Dava sırasında polisin olayı ört-bas etmeye çalıştığı iddiaları gündeme geldi.

AVUKATI ARACILIĞIYLA MEKTUP GÖNDERDİ

Julie Lejeune'nin babasının Facebook'ta paylaştığı mektupta Dutroux, "Amacım yaralarınızı yeniden açmak değil. Aksine yaralarınızın iyileşmesine mütevazı bir katkıda bulunmak istiyorum. Sorularınız varsa cevaplamaya hazırım" dedi. Eefje'nin babası Jean Lambrecks, mektubu "Çok zamanı ve az müşterisi olan bir avukatın şovu" olarak nitelerken An'in babası Paul Marchal, "23 yıldan sonra artık bu maskaralığa son verilmeli" dedi. Dutroux'un mektup yazacağı haberini kızının cenazesinin yıldönümünde öğrendiğini belirten Jean-Denis Lejeune da, kendilerine duygusal işkence yapıldığını söyledi. Melissa'nın babası Gino Russo ise Dutroux'yu affetmesinin mümkün olmadığını belirterek "Onu Tanrı'ya havale ediyorum" dedi.