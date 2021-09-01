6 KİŞİNİN OTOMOBİL AKSESUARCISINI SOPALARLA DARP ETMESİ GÜVENLİK KAMERASINDA

KAYSERİ'de otomobil aksesuarcısı Süleyman Demir (34), araç kılıfının değiştirilmesi için 80 TL fiyat teklifi verdiği için Tacettin D. ile tartıştı.

KAYSERİ'de otomobil aksesuarcısı Süleyman Demir (34), araç kılıfının değiştirilmesi için 80 TL fiyat teklifi verdiği için Tacettin D. ile tartıştı. Tacettin D'nin olayı oğluna anlatmasıyla olay yerine 5 arkadaşıyla birlikte gelen Abdulkadir D., otomobil aksesuarcısı Süleyman Demir'i sopalarla darp etti. Ağır yaralanan Demir'in Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi yoğun bakım servisindeki tedavisi sürerken, yaşanan olay iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, 5 gün önce Kocasinan ilçesi Mevlana Mahallesindeki otomobil aksesuarcısında meydana geldi. İddiaya göre, otomobil aksesuarcısı Süleyman Demir, araç kılıfının değiştirilmesi için 80 TL fiyat teklifi verdiği için Tacettin D. ile tartışmaya başladı. Yaşanan tartışma arbedeye dönüştü. Sonrasında olay yerinden ayrılan Tacettin D., yaşanan olayı oğlu Abdulkadir D'ye anlattı. 1 gün sonra sabah 08.00 sıralarında işyerine gelen Abdulkadir D. ve yanında bulunan 5 arkadaşı Süleyman Demir'i sopalarla darp etti. Şüpheliler olay sonrası kaçarken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri ağır yaralı Süleyman Demir'i Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırdı. Demir'in hastanenin yoğun bakım servisindeki tedavisi sürüyor. Olayın şüphelilerin yakalanması için polisin çalışması da devam ediyor. Öte yandan yaşanan olay iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobillerle iş yerine gelen eli sopalı 6 kişinin Süleyman Demir'i darp ettikleri görüldü. Darp edilen Demir'in şüphelilerden kaçmaya çalışması güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

'BU KİŞİLERİN YAKALANMASINI İSTİYORUZ'

Yaşanan olayı anlatan Süleyman Demir'in ikiz kardeşi Burhanettin Demir, 'Geçtiğimiz perşembe günü bir kişi sökülen kılıfın tekrar takılması için iş yerine geldi. Biz de kılıf takım ücreti olarak 80 TL dedik. Bunun üzerine o kişi üslubunu bozarak hareket edip ve sinkaflı küfürler etti. Ertesi gün 08.00'de bu kişinin oğlu ve 5 arkadaşı iş yerimize gelerek ikiz kardeşimi darp etti. Kardeşim şimdi Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi yoğun bakım servisinde yatıyor. Bu kişilerin yakalanmasını istiyoruz' diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı