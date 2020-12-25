6 kişilik aile harabe evde yaşam mücadelesi veriyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

6 kişilik aile harabe evde yaşam mücadelesi veriyor

25.12.2020 17:49 | Son Güncelleme: 25.12.2020 17:55
6 kişilik aile harabe evde yaşam mücadelesi veriyor

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde 2 yıldır harabe bir evde eşi ve 4 çocuğu ile yaşam mücadelesi veren 60 yaşındaki Bilge Ayverdi yardım bekliyor.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde 2 yıldır harabe bir evde eşi ve 4 çocuğu ile yaşam mücadelesi veren 60 yaşındaki Bilge Ayverdi yardım bekliyor.

Kulp ilçesi Hamzalı Mahallesi Cami Kümeevleri mevkiinde ikamet eden 6 nüfuslu Ayverdi ailesi, zor şartlar altında yaşama tutunmaya çalışıyor. Maddi imkansızlıklardan dolayı zor günler yaşayan aile, kendilerine uzanacak bir yardım eli bekliyor. Hiçbir gelir kaynaklarının olmadığını dile getiren Bilge Ayverdi, "Maddi durumum iyi değil. Geçimimizi sağlayamıyoruz. Evimin bir kısmı çökme tehlikesi ile karşı karşıya. Çaresizlikler içerisindeyiz. Gidecek yerimiz olmadığı için mecburi olarak bu evde yaşamaya devam ediyoruz. Evimiz kullanılmaz hale geldiği için bu evi acilen tahliye etmek zorundayız. Ancak maddi imkansızlıklardan dolayı ev kiralayabilecek imkanımız da yok. 6 nüfuslu bir aileyim, geçinemiyorum. Çaresiz yetkililere sesleniyorum, lütfen sorunumuzla ilgilenerek bize yardım edin" dedi. - DİYARBAKIR

6 kişilik aile harabe evde yaşam mücadelesi veriyor
6 kişilik aile harabe evde yaşam mücadelesi veriyor
6 kişilik aile harabe evde yaşam mücadelesi veriyor
6 kişilik aile harabe evde yaşam mücadelesi veriyor
6 kişilik aile harabe evde yaşam mücadelesi veriyor
6 kişilik aile harabe evde yaşam mücadelesi veriyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mevlana Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Süreyya Sadi Bilgiç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Berk Oktay Hande Erçel Gülben Ergen Furkan Palalı
Spor Arda Turan Mustafa Er Samet Aybaba Sergen Yalçın Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hisarcık İngiltere Galatasaray Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 6 kişilik aile harabe evde yaşam mücadelesi veriyor | Haberler.com Yaşam
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.12.2020 18:12:45. #1.14#
title