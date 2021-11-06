6 Kasım Cumartesi yayın akışı! Bugün hangi diziler var? Televizyonda bugün neler var? TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV, TRT 1 bugünkü yayın akışı!

Bu akşam hangi dizi var? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 6 Kasım yayın akışı Bugün hangi diziler var? 6 Kasım Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını aratmakta. Kanallarda yayınlanacak program, film ve dizilerin yayın saatleri ve hangi kanalda yayınlanacağına dair bilgilere haberimizin devamında ulaşabilirsiniz. İşte 6 Kasım Cumartesi ATV, TV8, Star, Kanal D, FOX, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı!

6 KASIM 2021 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI

KANAL D YAYIN AKIŞI

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Çok Güzel Hareketler 2

15:00 Yargı

18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

00:15 Göz

SHOW TV YAYIN AKIŞI

15:30 Aziz

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Aziz

ATV YAYIN AKIŞI

15:40 Kuruluş Osman

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

00:20 Fantastik Dörtlü

TRT 1 YAYIN AKIŞI

16:45 Türk Sineması "Tozkoparan İskender:1071" (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

20:00 Gönül Dağı (Altyazılı)

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

01:45 Kıbrıs Zafere Doğru (Altyazılı)

04:10 Yok Olmadan Keşfet

STAR TV YAYIN AKIŞI

13:30 Ada Masalı

15:00 En Güzel Bölüm

15:30 Benim Hayatım

18:45 Star Haber

20:00 Sana Söz

FOX TV YAYIN AKIŞI

19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Elkızı

23:15 Evlilik Hakkında Her Şey

TV8 YAYIN AKIŞI

13:00 Seviyorum ama Arkadaşça

15:30 Kırmızı Oda

20:00 O Ses Türkiye

00:15 Kırmızı Oda

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