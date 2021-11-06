6 Kasım Cumartesi yayın akışı! Bugün hangi diziler var? Televizyonda bugün neler var? TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV, TRT 1 bugünkü yayın akışı!
6 Kasım Cumartesi TV yayın akışı, hafta sonunun televizyon başında geçirmek isteyen pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Kanal D, Show TV, ATV, TRT1 gibi kanallarda dizilerden filmlere pek çok farklı program bulunuyor. İşte, 6 Kasım Cumartesi TV yayın akışı ve 'Bugün televizyonda ne var?' sorusunun yanıtı… Kanal D, Show TV, ATV, TRT1 başta olmak üzere televizyon kanalları izleyicinin dikkatini çeken, dizi, film ve yarışma programları il her gün evele konuk oluyor. Bu akşam hangi dizi var?
Bu akşam hangi dizi var? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 6 Kasım yayın akışı Bugün hangi diziler var? 6 Kasım Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını aratmakta. Kanallarda yayınlanacak program, film ve dizilerin yayın saatleri ve hangi kanalda yayınlanacağına dair bilgilere haberimizin devamında ulaşabilirsiniz. İşte 6 Kasım Cumartesi ATV, TV8, Star, Kanal D, FOX, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı!
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Çok Güzel Hareketler 2
15:00 Yargı
18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
00:15 Göz
15:30 Aziz
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Aziz
15:40 Kuruluş Osman
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
00:20 Fantastik Dörtlü
16:45 Türk Sineması "Tozkoparan İskender:1071" (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
20:00 Gönül Dağı (Altyazılı)
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
01:45 Kıbrıs Zafere Doğru (Altyazılı)
04:10 Yok Olmadan Keşfet
13:30 Ada Masalı
15:00 En Güzel Bölüm
15:30 Benim Hayatım
18:45 Star Haber
20:00 Sana Söz
19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Elkızı
23:15 Evlilik Hakkında Her Şey
13:00 Seviyorum ama Arkadaşça
15:30 Kırmızı Oda
20:00 O Ses Türkiye
00:15 Kırmızı Oda