6 İKİZ KARDEŞ AYNI YERDE VATANİ GÖREVDE - Haberler
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6 İKİZ KARDEŞ AYNI YERDE VATANİ GÖREVDE

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TOKAT Jandarma Komutanlığı bünyesinde 6 ikiz kardeş, birlikte askerlik yapıyor.

TOKAT (DHA) - TOKAT Jandarma Komutanlığı bünyesinde 6 ikiz kardeş, birlikte askerlik yapıyor. İkiz kardeşlerle bir araya gelen Vali Ozan Balcı, Tesadüfen yaşanan bir durum. Biz de mutlu olduk dedi.

Acemi birliklerinin ardından Tokat İl Jandarma Komutanlığı'nda usta birliklerini tamamlamak için gelenler arasında, 3'ü tek yumurta ikizi olmak üzere 6 ikiz kardeş de yer aldı. İkiz kardeşler Hasan- Hüseyin Dursun, Mehmet- Necip Kaplan, İsmail- İbrahim Köz, Gültekin- Doğukan Eker, Altan- Alper Giden ve Tahir- Mehmet Eles, tesadüfen Tokat'ta toplandı. İl Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret eden Vali Ozan Balcı, İl Jandarma Komutanı Albay Bahri Bostancı ve Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, askerlerle öğle yemeğinde bir araya geldi.

Tesadüfün kendilerini mutlu ettiğini belirten Vali Ozan Balcı, Burada Mehmetçiğimiz kahramanca vatani hizmetini yerine getiriyor. Biz de arkadaşlarımız ile beraber Tokat'ta görev yapan Mehmetçiğimiz ile bir araya gelelim, dedik. Garip bir tesadüf; 6 ikiz Mehmetçiğimiz, jandarma bünyesinde görev yapıyor. Bizler de çok mutlu olduk. Mehmetçiklerimize hayırlı görevler diliyorum diye konuştu.

'KOĞUŞLARIMIZ DA AYNI'

Vatani görevlerini yapan ikiz kardeşlerden Altan Gider ise Biz doğduğumuzdan bu yana beraberiz. Hiç ayrılmadık. Komutanlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Burada koğuşlarımız da aynı, çalıştığımız görev yerimiz aynı. Herkese teşekkür ediyoruz dedi.

6 İKİZ KARDEŞ AYNI YERDE VATANİ GÖREVDE

6 İKİZ KARDEŞ AYNI YERDE VATANİ GÖREVDE

6 İKİZ KARDEŞ AYNI YERDE VATANİ GÖREVDE

6 İKİZ KARDEŞ AYNI YERDE VATANİ GÖREVDE

6 İKİZ KARDEŞ AYNI YERDE VATANİ GÖREVDE

6 İKİZ KARDEŞ AYNI YERDE VATANİ GÖREVDE

6 İKİZ KARDEŞ AYNI YERDE VATANİ GÖREVDE

6 İKİZ KARDEŞ AYNI YERDE VATANİ GÖREVDE

6 İKİZ KARDEŞ AYNI YERDE VATANİ GÖREVDE

6 İKİZ KARDEŞ AYNI YERDE VATANİ GÖREVDE

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