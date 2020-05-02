6 gündür vaka görülmeyen Bartın'da valilik uyardı
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6 gündür vaka görülmeyen Bartın'da valilik uyardı

6 gündür vaka görülmeyen Bartın'da valilik uyardı
02.05.2020 14:28 | Son Güncelleme: 02.05.2020 14:29

BARTIN Valiliği'nden 6 gündür koronavirüs vakası görülmeyen kentte vatandaşlar tedbirin bırakılmaması yönünde uyarılarak, "Toplumun sağlığı, kişilerin bireysel tercihlerine feda edilmeyecektir" denildi.

BARTIN Valiliği'nden 6 gündür koronavirüs vakası görülmeyen kentte vatandaşlar tedbirin bırakılmaması yönünde uyarılarak, "Toplumun sağlığı, kişilerin bireysel tercihlerine feda edilmeyecektir" denildi.

Bartın'da son 6 gündür koronavirüs vakası görülmüyor. 73 kişi hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilirken, 2'i yoğun bakımda olmak üzere 15 kişinin tedavisi ise devam ediyor. 198 bin 249 nüfusa sahip Bartın'da cami hoparlörlerinden, vatandaşları evde kalmaları yönünde çağrılar yapılıyor. 

Bartın Valiliği de güzel havalar nedeniyle vatandaşları uyararak, tedbirlere uyulmasını istedi. Toplum sağlığının, kişilerin bireysel tercihlerine feda edilmeyeceği belirtilen Valilik açıklamasında şöyle denildi: "Güzel havanın da etkisiyle şehir merkezinde kalabalık fazlaydı. Bu durumun devamı halinde, ilimizde ve ülkemizde koronavirüs mücadelesinde ulaşılan başarının tehlikeye gireceği açıktır. Bundan böyle, merkez ve köylerde kolluk kuvvetleri ile daha sert tedbir ve cezalara başvuracağımızı, toplulukları ikaz etmeden en yüksek oranda ceza uygulayacağımızı, gerekirse zor kullanarak topluluklara müdahale edeceğimizi, seyahat sınırlamaları getirileceğini ikazen duyuruyoruz. Toplumun sağlığı, kişilerin bireysel tercihlerine feda edilmeyecektir. İş yerlerinin tekrar açılması, insanların işlerine kavuşması, ölümlerin olmaması, insanların hastanelerde acı çekmemesi, en önemlisi bayramı huzur ve sağlıkla yaşayabilmek için alınan tedbirlere uyulması mutlaka gereklidir."  Kent merkezinde büfe işleten Metin Bensiz ise, "Bartın'da salgın konusunda iyiye gittiğimizi düşünüyorum. İnşallah bozmayız, ayrıca yetkililerimiz aldıkları önlemler sayesinde büyük yol kat ettik. Valiliğinde vakaya rastlanmadığı açıklaması bizleri çok sevindirdi. İnşallah Türkiye'ye örnek oluruz" dedi.

Paket döner servisi yapan Burhan Öztürk de, "Bu konuda Vali Beyi tebrik ediyoruz. Olayın ilk başından beri kontrolü ele aldı. Vaka çıkmaması da bizleri çok sevindirdi. Görüyoruz ki valiliğin almış olduğu kararlar yerinde olduğunu bir kez daha anlamış olduk. Türkiye'de az vaka görülen iller arasındayız. İnşallah vatandaşlarımız bu kurallara uyarak bu süreci en iyi şekilde atlatırız" diye konuştu. 

 


- Bartın

Kaynak: DHA

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