6 farklı kişi tek hikaye: Ortadan kayboldular, emniyette bulundular, avukat istemediler
Bu yılbaşından beri zorla kaybedilen 7 kişiden altısı karakollarda ortaya çıktı ve tamamı tutuklandı. Birbirinden farklı yer ve zamanlarda ortadan kaybolan bu kişilerin bulunmasından sonra yaşanan süreçlerdeki benzerlikler beraberinde soru işaretleri getiriyor
16.11.2019 12:32 | Son Güncelleme: 16.11.2019 12:32
"Eşimi nihayet görebildim. Aşırı zayıflamıştı. Elleri aşırı beyazdı. Diğerlerinin dediklerini dedi. Twitter paylaşımı yapma, başvuruları geri çek, avukat istemiyorum"
Bu sözler şubat ayında Antalya'da ortadan kaybolan ve 5 Kasım'da Antalya Emniyet'inde ortaya çıkan Gökhan Türkmen'in eşi Zehra Türkmen'e ait. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com