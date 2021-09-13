6 aylık hamile Özge Özpirinçci, denizin altında karnı burnunda poz verdi - Haberler Magazin
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6 aylık hamile Özge Özpirinçci, denizin altında karnı burnunda poz verdi

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Uzun yıllardır birlikte olduğu sevgilisi Burak Yamantürk'ten 6 aylık hamile olan oyuncu Özge Özpirinçci, denizin altında karnı burnunda poz verdi. Oyuncunun paylaşımı kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.

BluTv'de yayınlanan İlk ve Son dizisindeki başarılı oyunculuğuyla adından söz ettire Özge Özpirinçci, şimdilerde ilk bebeğini kucağına almak için gün sayıyor. Kız bebek bekleyen oyuncu, sosyal medya hesabından da bir pozunu paylaştı.

DENİZİN İÇİNDE POZ VERDİ

6 aylık hamile olan oyuncu, denizin dibinde bikinili çektirdiği bir pozunu 3,5 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşarak kalp emojileri koydu. Oyuncunun paylaşımı kısa sürede 52 binden fazla beğeni aldı.

6 aylık hamile Özge Özpirinçci, denizin altında karnı burnunda poz verdi

Songül Öden, Gonca Vuslateri, Demet Evgar, Ceyda Düvenci ve Hazal Kaya gibi oyuncular da Özpirinçci'nin fotoğrafına kalp emojileri koyarak destek oldu.

6 aylık hamile Özge Özpirinçci, denizin altında karnı burnunda poz verdi

6 aylık hamile Özge Özpirinçci, denizin altında karnı burnunda poz verdi

6 aylık hamile Özge Özpirinçci, denizin altında karnı burnunda poz verdi
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Ecem Altan
Ecem Altan
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Haber: 6 aylık hamile Özge Özpirinçci, denizin altında karnı burnunda poz verdi - Haberler Magazin
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