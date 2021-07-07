6 aylık eşini çenesinden yaralayan sanığa 3 ay hapis
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

6 aylık eşini çenesinden yaralayan sanığa 3 ay hapis

6 aylık eşini çenesinden yaralayan sanığa 3 ay hapis
Demirören Haber Ajansı / Samed Aydın Sun - Haberler | Güncel

KAYSERİ'de 6 aylık eşi A.Ç.'yi (32), ailevi meseleler yüzünden çıkan tartışmada çenesine tokat atarak yaraladığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan Rüstem K. (32), 3 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

KAYSERİ'de 6 aylık eşi A.Ç.'yi (32), ailevi meseleler yüzünden çıkan tartışmada çenesine tokat atarak yaraladığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan Rüstem K. (32), 3 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, geçen yıl 11 Haziran'da merkez Kocasinan ilçesinde meydana geldi. 6 aylık evli olan A.Ç. ve Rüstem K. çifti arasında ailevi meseleler yüzünden çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Rüstem K., eşinin çenesini sıkarak tokat attı. A.Ç.'nin şikayeti üzerine Rüstem K. hakkında 'yaralama' suçundan dava açıldı. Dava sürerken, taraflar boşandı.

Kayseri 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında A.Ç. ile Rüstem K. hazır bulundu. Şikayetçi olmadığını söyleyen A.Ç., "Yüzüme vurdu. Boğazımı sıktı. 'Seni öldürürüm' dedi. Şikayetçi değilim" dedi.Eşini darp etmediğini iddia eden sanık Rüstem K. ise, "Sadece çenesini tuttum. Vurmadım. Beraatimi istiyorum" diye konuştu.

Hakim, sanık Rüstem K.'yi, 'yaralama' suçundan 3 ay 22 gün hapis cezasına çarptırdı. Hakim, sanığın sabıkaları nedeniyle cezasını ertelemedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Samed Aydın Sun

Halkın refahı için her daim görev başında olan kadın polisler attığını vuruyor
Halkın refahı için her daim görev başında olan kadın polisler attığını vuruyor
Her 100 bin kişideki Kovid-19 vaka sayısı Ankara ve İzmir'de azaldı, İstanbul'da arttı
Her 100 bin kişideki Kovid-19 vaka sayısı Ankara ve İzmir'de azaldı, İstanbul'da arttı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 26 Haziran-2 Temmuz'da illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 26 Haziran-2 Temmuz'da illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Meral Akşener Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Vladimir Putin
Magazin Ahmet Kaya Ajda Pekkan Orhan Gencebay Mohammed Al Saloussi
Spor Diego Salih Uçan Fatih Terim Mustafa Denizli Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
6 aylık eşini çenesinden yaralayan sanığa 3 ay hapis - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.7.2021 16:19:12. #1.14#

title