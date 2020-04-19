6 aydan beri kapalı köy ve mezra yolları ekiplerce açılıyor
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Balık Gölü, Taşlıçay, Iğdır, Ağrı, Güncel

6 aydan beri kapalı köy ve mezra yolları ekiplerce açılıyor

Ağrı İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kışın olumsuz hava şartları nedeniyle kapanan köy ve mezra yollarının açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

19.04.2020 10:42 | Son Güncelleme: 19.04.2020 10:46
6 aydan beri kapalı köy ve mezra yolları ekiplerce açılıyor

Ağrı İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kışın olumsuz hava şartları nedeniyle kapanan köy ve mezra yollarının açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

"Karla Mücadele Eylem Planı" çerçevesinde kış boyunca 3 bin 285 kilometrelik yol ağında 78 iş makinesi, 91 personel ve 8 mobil ekiple çalışma yürüten görevliler, yoğun kar ve coğrafi koşullar nedeniyle 6 aydır kapalı olan yolların açılması için mücadele ediyor.

Ekipler, Taşlıçay ilçesine bağlı 2 bin 241 rakımlı Tanyolu ve Adakent köyleri ile 4 mezranın bulunduğu Balık Gölü çevresindeki, kar kalınlığının yer yer 8 metreyi bulduğu 35 kilometrelik yolu çığ tehlikesine rağmen açmak için çaba sarf etti.

Köy ve mezra yollarının açılmasıyla kışı Doğubayazıt ve Iğdır'da geçiren vatandaşlar evlerine dönmeye başladı.

Adakent köyündeki evine dönen Hatem Kızılkurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl bölgede kış mevsiminin çetin geçtiğini söyledi.

Her yıl olduğu gibi yazı köyde geçirip sonbaharda da Iğdır'a gideceklerini belirten Kızılkurt, şöyle konuştu:

"Balık Gölü etrafında 6 köy var, biri Doğubayazıt'a, diğerleri de Taşlıçay'a bağlı. Bu köylerde yaşayanların yüzde 80'i Iğdır'a, bir kısmı da Ağrı'ya gidiyor. Bizim köy de iki yıl öncesine kadar tamamen boşalıyordu. İki yıldır 2-3 aile kalıyor. Coğrafi şartlar zor olduğu için yollar açılamıyor. Sonunda yolumuz açıldı."

Kızılkurt, karla mücadele ekiplerine teşekkür etti.

6 aydan beri kapalı köy ve mezra yolları ekiplerce açılıyor

Kaynak: AA

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