6 anketin ortalamasından siyasi partilere kötü haber! Z kuşağının yüzde 30'u hiçbirine oy vermedi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

6 anketin ortalamasından siyasi partilere kötü haber! Z kuşağının yüzde 30'u hiçbirine oy vermedi

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Politika

MetroPOLL Araştırma Şirketi Başkanı Özer Sencar, son yapılan 6 anketin ortalamasını paylaştı. Anket sonuçlarında en çok dikkat çeken detay, Z kuşağının tercihi oldu. Z Kuşağı içindeki "kararsız/cevap vermeyen/protesto oy" toplamı yüzde 30.1 olarak kayıtlara geçti.

Siyasi partiler, seçimin kaderini belirleyeceği düşünülen Z kuşağına yönelik propaganda yapmaya devam ediyor. Özellikle muhalefet partilerinin büyük ümit bağladığı Z kuşağının büyük bir kısmının mevcut siyasal partilere sıcak bakmaması, son yapılan 6 ankette de ayyuka çıktı.

SON 6 ANKETİN ORTALAMASI

MetroPOLL Araştırma şirketi, son 6 ayda yaptığı milletvekili seçimi anketlerinin ortalamasını kamuoyuyla paylaştı. Ankette en dikkat çekici sonuçlar Z Kuşağı yaş grubundaki kararsız/cevap vermeyen/protesto oy oranında görüldü.

Z KUŞAĞININ YÜZDE 30'U PARTİLERE OY VERMEDİ

MetroPOLL Araştırma'nın anket sonuçlarında Z Kuşağı içindeki "kararsız/cevap vermeyen/protesto oy" toplamı yüzde 30.1 çıktı. Bu seviyenin yüksekliği, tüm partiler içinde Z Kuşağı'na ulaşmanın yolunun henüz bulunmadığını gösteriyor.

6 anketin ortalamasından siyasi partilere kötü haber! Z kuşağının yüzde 30'u hiçbirine oy vermedi

KARARSIZDAN SONRA İLK SIRADA AK PARTİ VAR

Aynı yaş grubunda ilk kez oy vereceklerin yüzde 30.1'i kararsız iken, AK Parti'ye destek yüzde 26.3, CHP'ye destek yüzde 20.8; MHP'ye yüzde 9,9, HDP'ye yüzde 5.4 ve İYİ Parti'ye yüzde 4,2.

BU PAZAR SEÇİM OLSA KİME OY VERİRSİNİZ

MetroPOLL Araştırma, katılımcılara "Bu pazar milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz" sorusunu yönelttiği anketlerinin son 6 aydaki ortalamasına ilişkin verileri de aktardı. AK Parti'nin yüzde 29,97, CHP'nin yüzde 18,9, MHP'nin yüzde 7, HDP'nin yüzde 8,7, İYİ Parti'nin yüzde 10,3 oranında oy aldığı görüldü.

İYİ PARTİ'YE UYARIDA BULUNDU

MetroPOLL Araştırma Şirketi Başkanı Özer Sencar, İYİ Parti ve MHP'ye de özel bir parantez açarak, İYİ Parti'nin Z kuşağı konusunda özel bir gayret göstermesi gerektiğini belirtti. Sencar, "Kararsızların en yüksek oranda olduğu yaş grubu Z kuşağı, özellikle ilk kez oy verecekler. Bu konuda İYİ Partinin özel gayret göstermesi gerekiyor. Yaşı ilerleyen ve iş hayatına atılan milliyetçi seçmenler çoğunlukla İYİ Partiyi, genç milliyetçilerin çoğu MHP'yi tercih ediyor" dedi.

6 anketin ortalamasından siyasi partilere kötü haber! Z kuşağının yüzde 30'u hiçbirine oy vermedi
Akşener'den 'CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'dur' açıklamasına ilk yorum: Saygıyla karşılarım
Akşener'den "CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'dur" açıklamasına ilk yorum: Saygıyla karşılarım
Metropoll Araştırma'nın son anketinde dikkat çeken sonuç! Seçmenini en çok kaybeden parti MHP oldu
Metropoll Araştırma'nın son anketinde dikkat çeken sonuç! Seçmenini en çok kaybeden parti MHP oldu
Gündem Editörü - Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü
Son Dakika Haberleri

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Hulusi Akar Mustafa Varank Mustafa Destici Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Sezen Aksu Petek Dinçöz Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Arda Turan Salih Uçan Şaban Yılmaz Rıza Çalımbay Ahmet Ağaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
6 anketin ortalamasından siyasi partilere kötü haber! Z kuşağının yüzde 30'u hiçbirine oy vermedi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.7.2021 00:35:37. #1.14#

title