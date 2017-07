6. Altın Fırça Suluboya Yarışması ve Festivali

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Uluslararası Suluboya Derneğinin işbirliğiyle düzenlenen Uluslararası "6. Uluslararası Altın Fırça Suluboya Yarışması ve Festivali" başladı.



Kentin tarihi Bey Mahallesi'nde Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları ekibinin gösterisiyle başlayan festivale, Çin, Ukrayna, Kosova, Almanya, Kanada, Azerbaycan, Hindistan ve Macaristan gibi ülkeler başta olmak üzere 25 ülkeden yaklaşık 65'i yabancı 150 ressam katıldı.



Uluslararası Suluboya Derneği Çin Şube Başkanı ve dünyaca ünlü ressam Liu Yi, gazetecilere yaptığı açıklamada, Gaziantep'in çok güzel bir etkinliğe ev sahipliği yaptığını söyledi.



Türkiye'ye 3'üncü kez geldiğini ve Türk halkının çok misafirperver olduğunu anlatan Yi, şunları kaydetti:



"Türkiye'de karşılaştığımız misafirperverlik dünyanın en iyisiydi. Türkiye'ye geldiğimde kendimi evimde gibi hissediyorum. Sadece Çin'den 37 kişi olarak buradayız. Çin'in birçok farklı şehrinden ünlü ressamlarımız burada. Sevgi ve barış teması üzerine kurulan bu suluboya festivaline katılmaktan gurur duyuyorum. Bu şehir İpekyolu üzerinde olan ve çok eski bir tarihi bulunan bir şehir. Bu şehrin çok daha gelişeceğini düşünüyorum. Çünkü İpekyolu Çin'den buraya kadar uzanan birçok ülkeden geçen bir yol. Burada bir nevi kültürü temsil ediyoruz her birimiz. İpekyolu aynı zamanda kültürlerin etkileşimini de sağlayan bir yol. Bu etkinliğin çok başarılı olacağını ve amacına ulaşacağını düşünüyoruz."



Uluslararası Suluboya Derneği Başkanı Ressam Atanur Doğan da dernekleri hakkında bilgi vererek, yaklaşık 100 ülkede temsilcilikleri bulunduğunu belirtti.



Çinlilerin dünyada bu tekniği en iyi kullanan millet olduğunu anlatan Doğan, bu kapsamda çok sayıda Çinli ressamın da festivale katıldığına işaret ederek, "Festivalimize dünyanın en iyi suluboya portre ressamı olan Liu Yi başta olmak üzere 25 ülkeden 150 ressam katılıyor. Gaziantep 8 Temmuz'a kadar önemli bir festivale ev sahipliği yapacak." diye konuştu.



Konuşmaların ardından ünlü ressam Yi, halk oyunları ekibinden Duygu Koçak'ın suluboya portresini çizdi.



8 Temmuz'a kadar, "Sanat Yoluyla Sevgi, Barış ve Hoşgörü" sloganıyla sürecek festival kapsamında ressamlar Gaziantep'in muhtelif tarihi ve turistik mekanlarının suluboya resimlerini yapacak.



Festival kapsamında ayrıca sergi açılacak ve ödül töreni düzenlenecek.