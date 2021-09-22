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6.8'LİK DEPREMİN ETKİLEDİĞİ MALATYA'DA OKULLARIN YARALARI SARILIYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
6.8'LİK DEPREMİN ETKİLEDİĞİ MALATYA'DA OKULLARIN YARALARI SARILIYOR

ELAZIĞ merkezli 6,8 şiddetindeki depremin en çok etkilediği kentlerden Malatya'da, 26 okul yıkıldı, 37 okulda ise ağır hasar oluştu.

MALATYA (DHA) - ELAZIĞ merkezli 6,8 şiddetindeki depremin en çok etkilediği kentlerden Malatya'da, 26 okul yıkıldı, 37 okulda ise ağır hasar oluştu. Depremin vurmasının ardından kentte 76 yeni okul yapımına başlandı. Yıl sonuna kadar kentte 76 yeni okulun tamamlanması ve önümüzdeki yıl yapılacak yeni okullarla da kentte tekli eğitime geçilmesi planlanıyor.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak 2020 tarihinde, 6.8 büyülüğünde meydana gelen depremde, can ve mal kaybı yaşandı. Elazığ depreminin ardından Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu bölgesinde birçok kentte çeşitli büyüklüklerde yüzlerce deprem meydana geldi. Bu depremlerle birlikte Malatya'da bir çok okulda ağır hasar oluştu. Hasar tespiti tamamlanan 63 okuldan 26'sı yıkılırken, 37'sinde ise güçlendirme çalışması yapıldı. Kentte deprem sonrasında okul eksikliği gözlenen kentte; Milli Eğitim Bakanlığı, belediyeler ve hayırseverlerin de desteği ile 76 yeni okul kazandırılıyor. Bazıları tamamlanan okullardan kalanların da yıl sonuna kadar bitirilmesi hedefleniyor.

Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay, kentte depremin ardından 76 okulun yapımı için çalışma başlatıldığını söyledi. Belediyelerin araze, hayırseverlerin ise binaların yapımına destek olduğunu dile getiren Kanbay, yapılan okullarla tekli eğitime geçmek için önemli aşama kat edileceğini belirterek şöyle dedi

Depremin ardından hayırseverlerin ciddi desteğini gördük. Belediyelerimiz de imar ve diğer işlemler konusunda bize yardımcı oldular. Birlikteliğin ve uyumlu çalışmanın meyvelerini aldık. 2021 yılında toplamda 76 okulumuzu Malatya'ya kazandıracağız. Tekli eğitime geçmek için önemli bir aşama kat etmiş olacağız. Merkezde eski binalarımız var depreme karşı dayanıksız olan. Biz bunları da yıkıp tekrar yaptığımız da tekli eğitime geçiş mümkün olacak. 2023 yılında büyük oranda tekli eğitime geçeceğiz diye konuştu.

'DEPREMİN KALINTILARI SİLİNDİ'

Depremin eğitim kurumlarında oluşturduğu hasarların kalıntılarının silindiğini belirten Kanbay, Deprem sonrasında Malatya'da çok önemli adımlar attık. Bizim yıkmamız gereken tüm binaları yıktık ve inşaat sürecini başlattık. Güçlendirmemiz gereken tüm inşaatlar bitti. Malatya büyük oranda depremin kalıntılarını sildi diyebiliriz. Bizim hedefimiz fiziki anlamda okullarımızın kapasitelerini arttırmak dedi.

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Haber: 6.8'LİK DEPREMİN ETKİLEDİĞİ MALATYA'DA OKULLARIN YARALARI SARILIYOR - Haberler
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