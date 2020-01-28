: 6.8'lik depremin ardından bölgedeki panik İHA'lar tarafından görüntülendi

28.01.2020 10:40 | Son Güncelleme: 28.01.2020 10:52

Elazığ'daki depremin ardından Milli İHA ve İKU'lar da çok önemli görevler üstlendi. Hızlı bir şekilde olay yerine gönderilen insansız hava araçları 25 dakika içinde olay yerinden görüntüleri Ankara ve deprem olan illerin Komuta Merkezlerine anlık olarak aktardı.

Jandarma Genel Komutanlığının Bayraktar TB2 İnsansız Hava Araçları (İHA) ve İnsanlı Keşif Uçaklarını (İKU) depremin ilk dakikalarından itibaren bölgeye yönlendirildi.

3 İHA BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Deprem esnasında havada keşif görevi icra eden 3 İHA, Elazığ ve Malatya semalarına sevk edildi. Aynı dakikalarda İHA'ların yanı sıra 1 İKU da söz konusu bölgeye intikal etti.

İlk defa Elazığ depreminde İHA/İKU sistemleri tespit/irtibat ve acil bilgi ihtiyaçlarının temininde etkili olarak kullanıldı.

Depremin ardından 25 dakika kısa bir sürede görüntüler Jandarma Komuta Merkezi'ne aktarıldı.

VATANDAŞLARIN PANİĞİ GÖRÜNTÜLENDİ

Görüntülerde depremin bilançosu havadan görüntülendi. Söz konusu görüntülerde enkaz haline dönüşen binaların yanı sıra panik halindeki vatandaşlar yer alıyor.

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