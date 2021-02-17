5816 Sayılı Kanun nedir? 5816 numaralı kanun ne zaman çıkarıldı? 5816 no'lu kanun maddeleri nelerdir?

Sosyal medyada 5816 sayılı kanun tartışmaları sürüyor. İki farklı grubun kaldırılsın, kaldırılmasın tartışmaları, #5816SayılıKanunKaldırılsın hashtag/etiketini Twitter trendlerine taşıdı. Peki, nedir bu 5816 sayılı kanun?5816 Sayılı Kanun nedir? 5816 numaralı kanun neleri içermektedir? 5816 sayılı kanun ne zaman çıkarıldı? 5816 sayılı kanun maddeleri nelerdir? işte tüm soruların cevapları!

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5816 SAYILI KANUN NEDİR? 5816 NUMARALI KANUN NE ZAMAN KABUL EDİLDİ?

"Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun" ya da 5816 sayılı kanun, kamuoyunda anıldığı şekliyle Atatürk'ü Koruma Kanunu, 25 Temmuz 1951'de kabul edilmiş bir Türkiye Cumhuriyeti kanunudur. Konusu, ülkenin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e karşı işlenen suçları kapsamaktadır.

5816 no'lu kanun, Atatürk'ün heykel ve büstlerine yapılan saldırıların artması nedeniyle Demokrat Parti iktidarınca çıkarılmıştır.

Bu kanun çerçevesinde 2007 yılında YouTube, Geocities ve birçok blog sitesine Türkiye'den erişim engellenmiştir. 2010 yılının Kasım ayında bir Alman şirketinin YouTube'daki söz konusu videolarda kendisine ait bazı telif haklarının ihlal edildiğini iddia etmesi üzerine, Google YouTube'dan bu videoları kaldırmıştır. Bunun üzerine ilgili Türk mahkemesi de erişim engelini kaldırmıştır. Ancak kısa bir süre sonra şirketin iddialarının asılsız çıkması üzerine bahse konu videolar sitede tekrar yayınlanmaya başlanmış; buna rağmen mahkeme yeniden erişim engeli kararı almamıştır.

2010 yılında Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun'un Avrupa Birliği'nin temel standartlarından biri olan basında ifade özgürlüğüne ters olduğunu iddia etmiştir.

5816 SAYILI KANUN MADDELERİ NELERDİR?