5816 Sayılı Kanun nedir? 5816 numaralı kanun ne zaman çıkarıldı? 5816 no'lu kanun maddeleri nelerdir?
Son saatlerde Twitter'da trendlere giren #5816SayılıKanunKaldırılsın etiketinden sonra 5816 Sayılı Kanun nedir? 5816 numaralı kanun neleri içermektedir? 5816 sayılı kanun ne zaman çıkarıldı? 5816 sayılı kanun maddeleri nelerdir? soruları merak edildi. İşte detaylar...
Sosyal medyada 5816 sayılı kanun tartışmaları sürüyor. İki farklı grubun kaldırılsın, kaldırılmasın tartışmaları, #5816SayılıKanunKaldırılsın hashtag/etiketini Twitter trendlerine taşıdı. Peki, nedir bu 5816 sayılı kanun?5816 Sayılı Kanun nedir? 5816 numaralı kanun neleri içermektedir? 5816 sayılı kanun ne zaman çıkarıldı? 5816 sayılı kanun maddeleri nelerdir? işte tüm soruların cevapları!
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5816 SAYILI KANUN NEDİR? 5816 NUMARALI KANUN NE ZAMAN KABUL EDİLDİ?
"Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun" ya da 5816 sayılı kanun, kamuoyunda anıldığı şekliyle Atatürk'ü Koruma Kanunu, 25 Temmuz 1951'de kabul edilmiş bir Türkiye Cumhuriyeti kanunudur. Konusu, ülkenin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e karşı işlenen suçları kapsamaktadır.
5816 no'lu kanun, Atatürk'ün heykel ve büstlerine yapılan saldırıların artması nedeniyle Demokrat Parti iktidarınca çıkarılmıştır.
Bu kanun çerçevesinde 2007 yılında YouTube, Geocities ve birçok blog sitesine Türkiye'den erişim engellenmiştir. 2010 yılının Kasım ayında bir Alman şirketinin YouTube'daki söz konusu videolarda kendisine ait bazı telif haklarının ihlal edildiğini iddia etmesi üzerine, Google YouTube'dan bu videoları kaldırmıştır. Bunun üzerine ilgili Türk mahkemesi de erişim engelini kaldırmıştır. Ancak kısa bir süre sonra şirketin iddialarının asılsız çıkması üzerine bahse konu videolar sitede tekrar yayınlanmaya başlanmış; buna rağmen mahkeme yeniden erişim engeli kararı almamıştır.
2010 yılında Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun'un Avrupa Birliği'nin temel standartlarından biri olan basında ifade özgürlüğüne ters olduğunu iddia etmiştir.
5816 SAYILI KANUN MADDELERİ NELERDİR?
- Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret eden veya söven kimse bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
- Atatürk'ü temsil eden heykel, büst ve abideleri veyahut Atatürk'ün kabrini tahrip eden, kıran, bozan veya kirleten kimseye bir yıldan beş yıla kadar ağır hapis cezası verilir.
- Yukarıdaki fıkralarda yazılı suçları işlemeye başkalarını teşvik eden kimse asıl fail gibi cezalandırılır.
- Birinci maddede yazılı suçlar, iki veya daha fazla kimseler tarafından toplu olarak veya umumî veya umuma açık mahallerde yahut basın vasıtasiyle işlenirse hükmolunulacak ceza yarı nispetinde artırılır. Birinci maddenin ikinci fıkrasında yazılı suçlar zor kullanılarak işlenir veya bu suretle işlenmesine teşebbüs olunursa verilecek ceza bir misli artırılır.
- Bu Kanunda yazılı suçlardan dolayı Cumhuriyet savcılıklarınca re'sen takibat yapılır.
- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
- Bu Kanunu Adalet Bakanı yürütür.