58. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği

Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen 58. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri kapsamında açılan, fotoğraf, karikatür, resim ve çeşitli ürünlerin yer aldığı sergiler, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor



Sergilerin açılışını Akşehir Kaymakamı Mehmet Türk, Garnizon Komutanı Albay Orkun Turaçlı ve Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya birlikte yaptı.



Yeni belediye binasında, KOMEK tarafından, keçe yapımı, rölyef, resim, giyim, mefruşat, iğne oyası, eğitici annelik, dolgu oyuncak, ahşap boyama ve mis sabun üretimi sergisi açıldı.



Akşehir Kültür Merkezi'nde ise İzmir Olgunlaşma Nasreddin Hoca fıkraları minyatür sergisi, Akşehir Kültür Merkezi'nde de Karikatür Derneği tarafından hazırlanan karikatür sergisi açıldı.



Yine şenlikler kapsamında Gülmece Parkı'nda Emekli Halk Eğitim Müdürü Fikri Er tarafından hazırlanan "sende de bende de anısı var" konulu fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı.



Protokol üyeleri, sergi açanlara, Akşehir Belediyesi tarafından hazırlanan plaketleri verdi.





Kaymakam Türk, Garnizon Komutanı Turaçlı ve Belediye Başkanı Akkaya, açılışlarını yaptıkları sergileri gezerek, sanatçılardan sergiler hakkında bilgi aldı.