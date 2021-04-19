58 saatlik kısıtlama sonrası İstanbul'da trafik yoğunluğu
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58 saatlik kısıtlama sonrası İstanbul'da trafik yoğunluğu

İhlas Haber Ajansı / AYKUT ZOR - Haberler | Güncel

İstanbul'da, yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan 58 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle haftanın ilk iş günü trafikte yoğunluk yaşanıyor.

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İstanbul'da, yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan 58 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle haftanın ilk iş günü trafikte yoğunluk yaşanıyor.

Haftanın ilk iş gününde vatandaşların genelde kendi araçlarını tercih etmesi nedeniyle kentin ana arter ve caddelerinde trafik yoğunlaştı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Acıbadem, Altunizade, Beylerbeyi katılımlarıyla, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Ataşehir, Ümraniye ve Kavacık katılımlarında trafik yoğunluğu gözlendi. FSM'de Ankara istikametine trafik akıcı şekilde sürerken 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bu yönde de yoğunluk yaşanıyor.

İBB'nin mobil uygulamasına göre, trafik yoğunluğu saat 08.10 itibarıyla yüzde 35 olarak ölçüldü. - İSTANBUL

58 saatlik kısıtlama sonrası İstanbul'da trafik yoğunluğu
58 saatlik kısıtlama sonrası İstanbul'da trafik yoğunluğu
58 saatlik kısıtlama sonrası İstanbul'da trafik yoğunluğu
58 saatlik kısıtlama sonrası İstanbul'da trafik yoğunluğu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AYKUT ZOR

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