58 nerenin plaka kodu? 58 plakası nereye ait, hangi şehir? Sivas ilçe plaka harfleri
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58 nerenin plaka kodu? 58 plakası nereye ait, hangi şehir? Sivas ilçe plaka harfleri

Türkiye'de yer alan tüm şehirlerimizin kendilerine özel plaka kodları vardır. Plaka kodları araçların arka veya ön taraflarında metal levhalarda gözükür. Bu plakalar araçların kimliğidir. Polisler plaka kodu ve harflerine göre gerekli işlemleri yaparlar. Peki 58 plakası nerenin, hangi ile ait?

58 nerenin plaka kodu? 58 plakası nereye ait, hangi şehir? Sivas ilçe plaka harfleri
17.08.2020 17:16 | Son Güncelleme: 17.08.2020 17:19

Belli bir yere kadar alfabetik olarak devam eden plaka kodları genel kültür sorularında, bilgi yarışmalarında, eğitim sınavlarında soru olarak karşımıza çıkabiliyor. Bu bakımdan çoğu kişi tarafından il il plakalar merak ediliyor. Ayrıca tüm dünyada araçların belli bir plaka numaraları vardır. Bu kodlara göre işlemler yapılmaktadır. Peki 58 nerenin plakası, hangi şehre ait, ilçelerinin plaka harfleri nedir?

E-5'de, Otobanda, karayollarında ilerlerken insanlar arabaların arkasında bilmediği plaka numaralarını görünce nereye ait olduklarını merak ederler. İşte bu yüzden internetten araştırma yapıp o plakanın hangi ilin olduğunu öğrenmek istiyorlar. Şimdi 58 plakasının detaylarını aktaralım.

58 NERENİN PLAKA KODU?

58 plakası hangi şehre ait : Sivas

58 plakası Sivas iline ait bir plaka kodudur. Otomobillerin, kamyonların, arabaların, motosikletlerin ve diğer tüm taşıt araçlarının arkasında veya önünde 58 plaka kodu görüyorsanız bu plaka Sivas şehrine ait demektir. Sivas'ın plakası 58'dir. Peki Sivas ilçelerinin plaka harfleri grupları nelerdir?

SİVAS İLÇELERİNE AİT PLAKA HARF - GRUP KODLARI

Plaka kodu 58 olan Sivas'ın ilçelerinin de kendilerine özel plaka harf kodları mevcuttur. Bu harflere bakılarak o plakanın Sivas'ın hangi ilçesine ait olduğunu anlayabilirsiniz. Şimdi 58 Sivas plaka kodlu ilçelerin plaka harflerini nelerdir onu öğrenelim.

Sivas Merkez ilçesi plaka harfleri :

58 AC 001 - 58 AZ 999

58 DA 001 - 58 DV 999

58 FE 001 - 58 FZ 999

58 M 0001 - 58 M 7749

58 NA 001 - 58 NZ 999

58 S 0001 - 58 S 8000

58 T 0001 - 58 T 7749

Zara ilçesi plaka harfleri :

58 DY 001 - 58 DZ 999

58 EF 001 - 58 EH 999

58 M 9750 - 58 M 9999

58 T 9750 - 58 T 9999

Gürün ilçesi plaka harfleri :

58 EA 001 - 58 EC 999

58 M 8500 - 58 M 8749

58 T 8500 - 58 T 8749

Kangal ilçesi plaka harfleri :

58 ED 001 - 58 EE 999

58 LA 001 - 58 LZ 999

58 M 9000 - 58 M 9250

58 T 9000 - 58 T 9250

Suşehri ilçesi plaka harfleri :

58 EK 001 - 58 EP 999

58 M 9251 - 58 M 9499

58 SA 001 - 58 SZ 999

58 T 9251 - 58 T 9499

Şarkışla ilçesi plaka harfleri :

58 ER 001 - 58 ET 999

58 HA 001 - 58 HZ 999

58 M 9500 - 58 M 9749

58 T 9500 - 58 T 9749

Divriği ilçesi plaka harfleri :

58 EU 001 - 58 EZ 999

58 T 8750 - 58 T 8999

58 M 8750 - 58 M 8999

Gemerek ilçesi plaka harfleri :

58 FA 001 - 58 FD 999

58 M 8250 - 58 M 8499

58 T 8250 - 58 T 8499

Koyulhisar ilçesi plaka harfleri :

58 KA 001 - 58 KZ 999

58 M 8000 - 58 M 8249

58 T 8000 - 58 T 8249

Yıldızeli ilçesi plaka harfleri :

58 M 7750 - 58 M 7999

58 T 7750 - 58 T 7999

58 YA 001 - 58 YZ 999

58 nerenin plaka kodu? 58 plakası nereye ait, hangi şehir? Sivas ilçe plaka harfleri

Sonuç itibariyle 58 plakası Sivas şehrimize aittir. İlçelere ait plaka harfleri de yukarıda verilmiştir. Diğer plaka kodlarına sitemizden aratma yaparak bakabilirsiniz.

SİVAS PLAKA KODU KAÇTIR?

Sivas ilimizin plaka kodu 58'dir. Yollarda gördüğümüz 58 plakalı arabalar Sivas şehrine ait demektir.

SİVAS TELEFON ALAN KODU KAÇTIR?

Sivas telefon alan kodu 346'dır. Yani 0346 numarasıyla başlayan telefon kodları Sivas şehrine aittir.

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