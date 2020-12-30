Melikgazi Belediyesi 80 günde 80 park yaptı

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, ilçenin 58 mahallesi için söz verdikleri 80 park çalışmasını 80 günde tamamladıklarını bildirdi.

Palancıoğlu, yazılı açıklamasında, 9 Ekim'de 80 günde 80 park sözü verdiklerini, sözlerini tutarak parkların tamamlanmasının gururunu yaşadıklarını belirtti.

Bu parklarla ilçe genelindeki yeşil alanının da genişlediğini aktaran Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"400 bin metrekare yeşil alanı Melikgazi'ye kısa sürede kazandırarak park sayımızı artırdık. 80 günde 80 park yaparak bir rekor kırdık. İnşallah pandeminin bitmesiyle parklarımızda güle oynaya eğleneceğiz. Parkların açılışlarını ve isimlendirilmesini 2021 yılı içerisinde yapacağız. Parklarda yeni nesil oyun grupları, ağaçlandırma, tartan pisti, yürüyüş ve bisiklet yollarımız ve spor aletleri var. Yerine ve ihtiyacına göre parklarımızı irili ufaklı olmak üzere yaptık. 2021'de çocuklar çok mutlu olacak. Kayseri'de parklar konusunda aynı zamanda eski parklarımızı da ağaçlandırma çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Verdiğimiz sözü tutmanın mutluluğunu yaşıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı