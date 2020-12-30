Melikgazi Belediyesi 80 günde 80 park yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Melikgazi Belediyesi 80 günde 80 park yaptı

30.12.2020 15:50 | Son Güncelleme: 30.12.2020 16:00
Melikgazi Belediyesi 80 günde 80 park yaptı

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, ilçenin 58 mahallesi için söz verdikleri 80 park çalışmasını 80 günde tamamladıklarını bildirdi.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, ilçenin 58 mahallesi için söz verdikleri 80 park çalışmasını 80 günde tamamladıklarını bildirdi.

Palancıoğlu, yazılı açıklamasında, 9 Ekim'de 80 günde 80 park sözü verdiklerini, sözlerini tutarak parkların tamamlanmasının gururunu yaşadıklarını belirtti.

Bu parklarla ilçe genelindeki yeşil alanının da genişlediğini aktaran Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"400 bin metrekare yeşil alanı Melikgazi'ye kısa sürede kazandırarak park sayımızı artırdık. 80 günde 80 park yaparak bir rekor kırdık. İnşallah pandeminin bitmesiyle parklarımızda güle oynaya eğleneceğiz. Parkların açılışlarını ve isimlendirilmesini 2021 yılı içerisinde yapacağız. Parklarda yeni nesil oyun grupları, ağaçlandırma, tartan pisti, yürüyüş ve bisiklet yollarımız ve spor aletleri var. Yerine ve ihtiyacına göre parklarımızı irili ufaklı olmak üzere yaptık. 2021'de çocuklar çok mutlu olacak. Kayseri'de parklar konusunda aynı zamanda eski parklarımızı da ağaçlandırma çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Verdiğimiz sözü tutmanın mutluluğunu yaşıyoruz."

Melikgazi Belediyesi 80 günde 80 park yaptı
Melikgazi Belediyesi 80 günde 80 park yaptı
Melikgazi Belediyesi 80 günde 80 park yaptı
Melikgazi Belediyesi 80 günde 80 park yaptı
Melikgazi Belediyesi 80 günde 80 park yaptı
Melikgazi Belediyesi 80 günde 80 park yaptı

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Mehmet Nuri Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Can Yaman Hülya Avşar Hande Erçel Enis Arıkan
Spor Can Bartu Okan Buruk Cüneyt Çakır Samet Aybaba Halis Özkahya
Tüm Haberler Türk Maltepe Türk Lirası Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Melikgazi Belediyesi 80 günde 80 park yaptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.12.2020 16:05:35. #1.14#
title