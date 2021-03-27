57 yaşındaki Hülya Avşar'dan yıllara meydan okuyan paylaşım

Son olarak "Ben sapyoseksüelim" açıklaması ile magazin gündemine gelen 57 yaşındaki sanatçı Hülya Avşar, Instagram hesabından paylaştığı pozu ile yıllara meydan okudu.

57 yaşındaki ünlü sanatçı Hülya Avşar, magazin dünyasının kuşkusuz en sevilen isimleri arasında yer alıyor. Her hareketiyle dikkat çeken Hülya Avşar, yaptığı paylaşımlarla da çok konuşuluyor. Geçen günlerde "Ben sapyoseksüelim" açıklaması ile gündeme gelen Avşar kızı, , Instagram hesabından paylaştığı pozu ile yine gündeme oturmayı başardı.

GENÇ KIZLARA TAŞ ÇIKARTTI

Fox TV'de ekrana gelen Masumiyet dizisinde Hale Ilgaz karakterine hayat veren Hülya Avşar, Instagram'dan paylaştığı fotoğraf ile genç kızlara taş çıkarttı. Düzgün fiziği ve güzelliği ile dikkat çeken Avşar Kızı'nın paylaşımına yıldız emojisi koyduğu görüldü.