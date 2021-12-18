57 yabancı uyruklu ve organizatör oldukları iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı - Haberler
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57 yabancı uyruklu ve organizatör oldukları iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı

AA / Cebrail Caymaz - Haberler | Güncel

Kilis'te, 57 yabancı uyruklu yakalandı, organizatör oldukları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

KİLİS (AA) - Kilis'te, 57 yabancı uyruklu yakalandı, organizatör oldukları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kilis İl Jandarma Komutanlığına bağlı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yavuzlu köyünde göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen 4 şüpheliyi yakaladı.

Operasyonda yakalanan 57 yabancı uyruklu İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Yasa dışı göç organizasyonu yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan M.G, A.M, Ü.M. ve A.G. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

57 yabancı uyruklu ve organizatör oldukları iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı

57 yabancı uyruklu ve organizatör oldukları iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı

57 yabancı uyruklu ve organizatör oldukları iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı

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AA / Cebrail Caymaz - Son Dakika Haberleri

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