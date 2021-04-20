56 yaşındaki okul müdürü korona virüse yenik düştü
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56 yaşındaki okul müdürü korona virüse yenik düştü

56 yaşındaki okul müdürü korona virüse yenik düştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesi Naciye Nurettin Taktak İlköğretim Okul Müdürü İzzet Koçak 56 yaşında yakalandığı korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesi Naciye Nurettin Taktak İlköğretim Okul Müdürü İzzet Koçak 56 yaşında yakalandığı korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Krona virüse yakalanan Koçak, Bolvadin Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Koçak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Koçak'ın cenazesi bugün Bolvadin ilçe mezarlığında toprağa verildi. Koçak'ın yaklaşık 3 haftadan bu yana korona virüs tedavisi gördüğü öğrenildi.

Koçak'ın ölümü Bolvadin eğitim camiasını yasa boğdu. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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