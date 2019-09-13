56 yaşındaki Aydan Şener paylaşımıyla büyüledi: Eskimeyen güzellik
Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından biri olan Aydan Şener, sosyal medyadan yaptığı paylaşımıyla "Güzelliği eskimiyor" dedirtti.
Yeşilçam'ın en güzel yıldızlarından olan 56 yaşındaki Aydan Şener, sosyal medya paylaşımlarıyla hayranlarını adeta büyülüyor.
SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARIYLA ÖNE ÇIKIYOR
Pek çok dizi ve filmde yer aldıktan sonra daha sakin bir hayat seçen ve artık ekranlardan uzak kalan Şener, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor.
HER YORUMA TEK TEK CEVAP VERDİ
56 yaşındaki güzel oyuncunun son yaptığı paylaşımına takipçileri beğeni iltifat yağdırdı. Hayranlarından gelen her bir yoruma tek tek cevap veren Şener, mütevazı tavrıyla da takdir topladı.
"BÖYLE GÜZELLİK YOK"
Takipçileri Şener için, " Böyle bir güzellik dünyada olmadı, Türkiye'nin en güzel kadını, Eskimeyen güzellik" yorumlarını yaptılar.