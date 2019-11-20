20.11.2019 10:09 | Son Güncelleme: 20.11.2019 10:13

550 yolculu Kruvaziyer gemisi İstanbul'da

İSTANBUL - Yabancı turistlerin gözdesi haline gelmesiyle kruvaziyer turizminin canlandığı İstanbul'da Tarihi yarımadaya peş peşe kruvaziyerler yanaşıyor. Malta bayraklı 'Celestyal Crystal' adlı 9 katlı lüks gemi de 550 yolcusu ve 406 mürettebatıyla Sarayburnu Limanı'na geldi.

Yabancı turistlerin gözdesi haline gelmesiyle kruvaziyer turizminin canlandığı İstanbul'a son aylarda gelen kruvaziyer gemilerinin sayısı artıyor. Peş peşe gelen gemilere bir yenisi daha eklendi. Malta bayraklı 'Celestyal Crystal' adlı 9 katlı lüks yolcu gemisi 550 yolcusu ve 406 mürettebatıyla dün akşam Sarayburnu Limanına yanaştı. 'Celestyal Crystal' adlı kruvaziyer gemisine Deniz polisi ve Kıyı Emniyeti'ne bağlı bot eşlik etti.

162 metre boyunda, 25 metre genişliğinde ve 39 metre yüksekliğinde olan 'Celestyal Crystal' kruvaziyer gemisi Yunanistan'ın en büyük limanı olan Piresus Limanından hareket etti. Sırasıyla Volta Limanı, Girit Adası, Santorini Adası ve Mikanos Adasının ardından İstanbul Boğazına yanaşan kruvaziyer gemisinin buradaki durağı tarihi yarım ada oldu.



'Bir sonraki durağı Çanakkale'

Dün akşam saatlerinde tarihi yarım adada bulunan Sarayburnu Limanına yanaşan kruvaziyer gemisi buraya demirledi. 1 gün burada kalacak olan 'Celestyal Crystal' adlı kruvaziyer gemisi daha sonra buradan Çanakkale'ye doğru hareket edecek. 2019 yılında İstanbul'da beşinci seferi olan gemi bu yıl sonuna kadar İstanbul'a bir sefer daha yapacak.



'Aynı anda İstanbul'u gezecekler'

Sarayburnu Limanına yanaşan kruvaziyer gemisi içerisinde bulunan 550 turist bavulları ile birlikte İstanbul'u gezmek için buradan ayrıldı. İstanbul boğazını gezecek olan turistler daha sonra tarihi yarım adada bulunan Sultanahmet, Kapalı Çarşı ve turistlik yerleri gezerek alışveriş yapacaklar.

Bu geminin Türkiye'de sadece İstanbul ve Çanakkale'deki limanlara uğradığını kaydeden Sarayburnu Liman Müdür Yardımcısı Adem Karaca, "Yanaşan kruvaziyer gemisi Yunanistan buraya hareket etti. Bu geminin bu yıl içerisinde beşinci seferi. Bu yıl içerisinde bu geminin bir seferi daha kaldı. Bu gemi Türkiye'de sadece İstanbul ve Çanakkale'ye uğruyor. Salı günü gelen gemi bir gün kalarak Çarşamba günü buradan ayrılacak. Gemideki turistler bir gün boyunca İstanbul'un tarihi yerlerini geziyor. Sultanahmet ve Kapalı çarşı gibi İstanbul'un tarihi noktalarını gezdikten sonra alışveriş yaparak ülkemizden ayrılıyor" dedi.

Gemide turistlere çevirmenlik yapan Kenan Çelik, " Gemide konferans veriyorum. Burada indim. Tekrar buradan binip haftaya tekrar gideceğim. Gelen turistler burada boğaz turu yapacaklar. Yarın da akşama kadar buradalar. Sonraki gün Çanakkale'ye doğru hareket edecekler. Ondan sonra Ege adalarına. Bunlar gittikten sonra bir hafta sonra bir grup daha buraya gelecek" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA