54 yaşındaki İlker Ayrık, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisiyle görüntülendi

23.10.2019 09:49

54 yaşındaki usta oyuncu İlker İnanoğlu, Levent'teki bir alışveriş merkezinde kendisinden 30 yaş küçük yabancı model Annebel ile görüntülendi.

GENÇ KADIN PANİK OLDU

Kendisinden 30 yaş küçük sevgilisiyle geldiği AVM'de gezen İlker İnanoğlu, gazetecileri fark edince de rahatsız olmadı. Annebel isimli kadın ise; ünlü oyuncunun aksine objektifleri fark edince panik oldu ve eliyle yüzünü kapatmaya çalıştı. Aralarındaki yaş farkıyla dikkat çeken ikilinin birkaç ay önce internette tanıştığı konuşuluyor.

POZLARIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Instagram'da 11 bin takipçisi bulunan model Annebel, verdiği pozlarla da adından söz ettiriyor. İşte İnanoğlu'nun yeni gözdesinin cesur pozları...