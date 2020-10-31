53 yaşındaki Fadime Tolu'nun yaklaşık 15 saat sonra yaralı olarak enkazdan çıkarılma anı
31.10.2020 11:53 | Son Güncelleme: 31.10.2020 11:59
Yılmaz Erbek Apartmanı enkazı Fadime Tolu'nun enkaz altından AFAD ekipleri tarafından kurtarılma anı İZMİR - İzmir'de arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü Yılmaz Erbek Apartmanı enkazından, 53 yaşındaki Fadime Tolu, yaklaşık 15 saat sonra yaralı kurtarıldı.
Yılmaz Erbek Apartmanı enkazı
Fadime Tolu'nun enkaz altından AFAD ekipleri tarafından kurtarılma anı İZMİR - İzmir'de arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü Yılmaz Erbek Apartmanı enkazından, 53 yaşındaki Fadime Tolu, yaklaşık 15 saat sonra yaralı kurtarıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı