53 ve 56 Sokak Prestij Kazanıyor
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53 ve 56 Sokak Prestij Kazanıyor

53 ve 56 Sokak Prestij Kazanıyor
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Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin Kırkağaç'ta bulunan 53 ve 56 sokakta başlattığı prestij cadde çalışmaları devam ediyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin Kırkağaç'ta bulunan 53 ve 56 sokakta başlattığı prestij cadde çalışmaları devam ediyor. 56 sokakta tamamlanma aşamasına gelen çalışmalar, 53 sokakta ise tüm hızıyla ilerliyor. Fen İşleri Daire Başkanı Uğur Topkaya, yerinde incelemelerde bulunarak çalışmaların son durumları hakkında mahalle muhtarları ve vatandaşlara bilgiler aktardı

İlçelere prestij cadde kazandırmaya yönelik çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kırkağaç'ta bulunan 53 ve 56 sokakta başlattığı prestij cadde çalışmalarını sürdürüyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Uğur Topkaya, Yapım Kontrol ve Uygulama Şube Müdürü Egemen Eceoğlu, Kırkağaç Muhtarlık Hizmetleri Şube Müdürü Tahsin Arslan, MHP Kırkağaç İlçe Başkanı Halil Boğaz, Mahalle Muhtarları ve teknik personellerle birlikte devam eden prestij cadde çalışmalarını yerinde inceledi. Vatandaşlar ve mahalle muhtarları ile bir araya gelen Daire Başkanı Uğur Topkaya, projenin detayları hakkında bilgiler aktardı. Prestij cadde çalışmasının öncesinde altyapı çalışmalarının gerçekleştirildiğini belirten Daire Başkanı Uğur Topkaya, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün önderliğinde Kırkağaç ilçemize yaklaşık 2 bin 600 metrelik prestij caddesi kazandıracağız. 56 Sokak'ta çalışmaların sonuna yaklaştık. 53 Sokak'ta da çalışmalarımız hızla devam ediyor" dedi.

"Cengiz Ergün ve Ekibine Teşekkür Ediyoruz"

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin ilçede gerçekleştirdiği prestij cadde çalışması mahalle muhtarları ve vatandaşlar tarafından da takdirle karşılanıyor. Kırkağaç Muhtarlar Derneği Başkanı ve Musahoca Mahalle Muhtarı Erdem Ekin, "Büyükşehir Belediyemiz yapmış olduğu çalışmaları bugün kontrole geldiler. 56 Sokak'ta çalışmalar son aşamaya gelmiş durumda. 53 Sokak'ta da hızla devam ediyor. Bu çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün ve ekibine çok teşekkür ediyoruz. İnşallah kısa sürede Kırkağaç diğer komşu ilçelerde görmüş olduğu prestij caddesine kavuşmuş olacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Habermetre

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