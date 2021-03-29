53. SİYAD ödülleri sahiplerini buldu: Nasipse Adayız'a beş ödül
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53. SİYAD ödülleri sahiplerini buldu: Nasipse Adayız'a beş ödül

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
53. SİYAD ödülleri sahiplerini buldu: Nasipse Adayız'a beş ödül

SİNEMA Yazarları Derneği (SİYAD) üyelerinin oylarıyla belirlenen 2020 yılı Türkiye Sineması'nın 'En İyileri', salgın koşullarında çevrimiçi yapılan ve oyuncu Tuğrul Tülek'in sunuculuğunda gerçekleşen ödül töreninde açıklandı.

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SİNEMA Yazarları Derneği (SİYAD) üyelerinin oylarıyla belirlenen 2020 yılı Türkiye Sineması'nın 'En İyileri', salgın koşullarında çevrimiçi yapılan ve oyuncu Tuğrul Tülek'in sunuculuğunda gerçekleşen ödül töreninde açıklandı. Ercan Kesal'ın yazıp yönettiği Nasipse Adayız, En İyi Film Ödülü dahil toplam beş ödül kazandı. Nasipse Adayız'ı dört ödülle Nuh Tepesi, üç ödülle Bina ve bir ödülle Kronoloji izledi. Bu yılki SİYAD Onur Ödülleri'nin sahipleri oyuncu Nur Sürer ve belgesel sinemacı Can Candan, Emek Ödülü'nün sahibi ise emektar sinema makinisti Ali Koçoğlu oldu. SİYAD, bu yıl yeni bir kategori olarak 2020 yılında yalnızca çevrimiçi mecrada izleyici karşısına çıkan filmler arasında Netflix'te gösterilen Mank'ı 'Çevrim içi En İyi Film' seçti. SİYAD'ın geçen yıl sinemalarda vizyona giren yabancı filmler arasından belirlediği En İyi Yabancı Film Ödülü'nü ise Bir Film'in Türkiye'ye getirdiği Boyalı Kuş'un (The Painted Bird) kazandığı daha önce açıklanmıştı.

53. SİYAD Ödülleri'nin sahiplerinin tam listesi:

En İyi Film: Nasipse Adayız

En İyi İlk Film: Nuh Tepesi                       

En İyi Yönetim: Ercan Kesal/ Nasipse Adayız

En İyi Senaryo: Ercan Kesal/ Nasipse Adayız

En İyi Kadın Oyuncu Performansı: Cemre Ebüzziya/ Kronoloji                       

En İyi Erkek Oyuncu Performansı: Ali Atay/ NuhTepesi

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Performansı: Selin Yeninci/ Nasipse Adayız

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Performansı: İnanç Konukçu/ Nasipse Adayız

En İyi Görüntü Yönetimi: Federico Cesca/ Nuh Tepesi       

En İyi Müzik: Can Demirci/ Bina                             

En İyi Kurgu: Yorgos Mavropsaridis/ Nuh Tepesi          

En İyi Sanat Yönetimi: Ufuk Bildibay/ Bina                                         

En İyi Fantastik Film: Bina

En İyi Orta - Uzun Metraj Belgesel: Mimaroğlu

En İyi Kısa Metraj Belgesel: Silivri'den Mektuplar (Letters from Silivri)

En İyi Kısa Film: Büyük İstanbul Depresyonu 

Onur Ödülleri: Nur Sürer, Can Candan

Emek Ödülü: Ali Koçoğlu

En İyi Yabancı Film: Boyalı Kuş – The Painted Bird/ Bir Film (ithalatçı)

Çevrimiçi En İyi Film: Mank/ Netflix (çevrimiçi platform)


53. SİYAD ödülleri sahiplerini buldu: Nasipse Adayız'a beş ödül
53. SİYAD ödülleri sahiplerini buldu: Nasipse Adayız'a beş ödül

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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