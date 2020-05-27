52 daireli bina Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
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52 daireli bina Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Kayseri'de 52 daireli apartman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

27.05.2020 16:46 | Son Güncelleme: 27.05.2020 16:50

Kayseri'de 52 daireli apartman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Hıfzıssıhha Kurulu, Kovid-19 testi pozitif çıkan bir kişinin, merkez Melikgazi ilçesi Anbar Mahallesi Kaplan Sokak'ta oturduğu apartmanda 14 gün karantina tedbiri uygulanmasını kararlaştırdı.

Ekipler, karar üzerine 52 dairenin bulunduğu bina çevresinde önlem aldı.

Apartman sakinlerinin ihtiyaçlarını Vefa Sosyal Destek Grubu karşılayacak.

52 daireli bina Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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