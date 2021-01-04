50m2 dizisi fragman izle! 50 metrekare ne zaman başlayacak? 502m2 dizisi konusu, oyuncuları nedir?
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50m2 dizisi fragman izle! 50 metrekare ne zaman başlayacak? 502m2 dizisi konusu, oyuncuları nedir?

04.01.2021 12:42 | Son Güncelleme: 04.01.2021 12:46
50m2 dizisi fragman izle! 50 metrekare ne zaman başlayacak? 502m2 dizisi konusu, oyuncuları nedir?

Netflix platformunda yayınlanacak gerilim, dram türündeki 50m2 dizisi fragman izle! 50 metrekare ne zaman başlayacak? 502m2 dizisi konusu, oyuncuları nedir?

50m2 dizisi fragman izle! 50 metrekare ne zaman başlayacak? 502m2 dizisi konusu, oyuncuları nedir?

50M2 DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

50m2, 27 Ocak 2021 tarihinde yayınlanması planlanan, yönetmen koltuğuna Selçuk Aydemir'in oturduğu, senaryosunu Burak Aksak'ın kaleme aldığı komedi türündeki Netflix'in Türk orijinal internet dizisi merakla bekleniyor.

50M2 DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Dizi, hayatı için kaçarken kendisini bulmaya çalışan Gölge (Engin Öztürk) adlı gizemli bir tetikçinin hikayesini anlatıyor. Gölge, kendisine uzun süredir kayıp olan babası gibi davranan Servet'in ihanetinin ardından, kendini aniden yabancı bir mahallede 50 metrekarelik bir terzi dükkanında yaşarken bulur. Durum düzelene kadar orada saklanırken, mahalledekilerin kendisini ölen dükkân sahibinin oğlu olduğunu düşündüklerini öğrenir. Ancak, bu kimliği korumanın düşündüğü kadar kolay olmayacağını çabucak anlar. Bu yeni mahallede ne kadar yaşarsa, geçmişine ve gerçek kimliğine dair sırları o kadar çok keşfedecek, etrafındakilere o kadar çok yardım edecek ve bir o kadar başka birine dönüşecektir.

50M2 DİZİSİ OYUNCULARI

Engin Öztürk

Aybüke Pusat

Cengiz Bozkurt

Kürşat Alnıaçık

Tolga Tekin

Özgür Emre Yıldırım

Hasan Yalnızoğlu

Murat Kılıç

Gaye Gürsel

Yiğit Kirazcı

Tuğçe Karabacak

Cansu Dağdelen

Tuncay Beyazıt

50M2 DİZİSİ FARGMANI İZLE!

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