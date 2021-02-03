500T nedir, ne demek? 500T durak isimleri nelerdir? İETT 500T güzergah haritası! 500T ne anlama gelir?

İstanbul'un en uzun otobüs hatlarından birisi 500 T 'dir. 500 t vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki 500T nedir, ne anlama geliyor, ne demek? 500T durak isimleri nelerdir?