500T nedir, ne demek? 500T durak isimleri nelerdir? İETT 500T güzergah haritası! 500T ne anlama gelir?
İstanbul'un en uzun otobüs hatlarından birisi 500 T 'dir. 500 t vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki 500T nedir, ne anlama geliyor, ne demek? 500T durak isimleri nelerdir?
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500T NEDİR?
500T, İstanbul İETT otobüs hatlarından birisidir. En uzun otobüs hatlarından birisi olarak geçmektedir. Toplamda 78 duraktan geçen 500 T Zeytinburnu-Tuzla arası sefer yapmaktadır.
500T otobüsü Tuzla, Şifa mahallesinden kalkmaktadır.
500 T GÜZERGAH HARİTASI
500T HAT BİLGİSİ
Tek yön sefer süresi: 184.5 Dakika
Hat Tipi : 2.BOĞAZGEÇ
Tarife Bilgisi : 2 BİLETLİ
500T GEÇTİĞİ DURAKLAR NELERDİR?
1-ŞİFA SONDURAK
Çayırova
2-ÇİFTLİK CADDESİ
Çayırova
3-23 NİSAN CADDESİ
Tuzla
4-KARAKAYA
Tuzla
5-GÖKSUN SOKAK
Tuzla
6-GÖNÜL SOKAK
Tuzla
7-SUMRU SOKAK
Tuzla
8-BAŞKAYA SOKAK
Tuzla
9-SELİM SOKAK
Tuzla
10-KİPTAŞ 2. ETAP
Tuzla
11-PINAR SOKAK
Tuzla
12-NARİN SOKAK
Tuzla
13-KARAKOL
Tuzla
14-GÜMÜŞPINAR CAMİİ
Tuzla
15-EMİROĞLU CADDESİ
Tuzla
16-DEMİR SOKAK
Tuzla
17-İNÖNÜ CADDESİ
Tuzla
18-BUHAR SOKAK
Tuzla
19-ALPER SOKAK
Tuzla
20-ŞİFA MAHALLESİ
Tuzla
21-ATATÜRK CADDESİ
Tuzla
22-TUZLA KÖPRÜSÜ
Tuzla
23-FABRİKALAR
Tuzla
24-HÜRRİYET CADDESİ
Tuzla
25-İÇMELER İSTASYON
Tuzla
26-İÇMELER KÖPRÜSÜ
Tuzla
27-AYDINTEPE İSTASYON
Tuzla
28-ESENYALI SAPAĞI
Tuzla
29-YANYOL CADDESİ
Pendik
30-GÜZELYALI KÖPRÜSÜ
Pendik
31-TERSANE KÖPRÜSÜ-2
Pendik
32-TERSANE KÖPRÜSÜ-1
Pendik
33-KAYNARCA
Pendik
34-PENDİK KÖPRÜSÜ
Pendik
35-SAFAŞ
Kartal
36-VERGİ DAİRESİ
Kartal
37-KERESTECİLER
Kartal
38-SELÇUK ERAYDIN A.İ.H.L.
Kartal
39-KARTAL KÖPRÜSÜ
Kartal
40-BÖLGE TRAFİK
Kartal
41-AĞIZ VE DİŞ SAĞ MRK.
Kartal
42-KARTAL SANAYİ
Kartal
43-SOĞANLIK METRO
Kartal
44-İBB EK HİZMET BİNASI
Kartal
45-ANADOLU ADALET SRY.
Kartal
46-CEVİZLİ KÖPRÜSÜ
Kartal
47-ESENKENT METRO
Maltepe
48-EMEK
Maltepe
49-ESENYOL
Maltepe
50-HUZUREVİ
Maltepe
51-MALTEPE KÖPRÜSÜ
Maltepe
52-NEZAHAT ASLAN EKŞİOĞLU İ. Ö. O
Maltepe
53-ALTAYÇEŞME
Maltepe
54-MAVİEVLER
Maltepe
55-KÜÇÜKYALI METRO
Maltepe
56-KADİR HAS LİSESİ
Maltepe
57-ALTINTEPE
Maltepe
58-BOSTANCI KÖPRÜSÜ
Ataşehir
59-FSM HASTANESİ
Ataşehir
60-KOZYATAĞI METRO
Ataşehir
61-KAVACIK KÖPRÜSÜ
Beykoz
62-4.LEVENT
Beşiktaş
63-SULTAN SELİM MAHALLESİ
Beşiktaş
64-SEYRANTEPE YOLU
Beşiktaş
65-TÜRK TELEKOM STADYUMU
Sarıyer
66-NURTEPE-VİYADÜK
Eyüpsultan
67-NİŞANGAH
Kağıthane
68-CEMAL KAMACI
Kağıthane
69-ÇIKSALIN
Beyoğlu
70-BADEMLİK
Beyoğlu
71-HALICIOĞLU 6-ŞEHİT EREN BÜLBÜL
Beyoğlu
72-AYVANSARAY
Eyüpsultan
73-EDİRNEKAPI TRAMVAY
Eyüpsultan
74-EDİRNEKAPI KALEBOYU
Eyüpsultan
75-TOPKAPI ALT GEÇİT
Fatih
76-TOPKPI PANORAMA1453
Zeytinburnu
77-CEVİZLİBAĞ
Zeytinburnu
78-ZEYTİNBURNU ÇIRPICI
Bakırköy