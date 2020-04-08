500 yıllık tarihi mekanda maske üretiliyor
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Sinan Paşa, Sinanpaşa, Yenişehir, Bursa, Güncel

500 yıllık tarihi mekanda maske üretiliyor

Osmanlı Sadrazamı Koca Sinan Paşa tarafından 1573-1582 yılları arasında Bursa'nın Yenişehir ilçesinde yaptırılan tarihi Sinanpaşa Medresesinde, Yeni nesil girişimcilik merkezi projesi kapsamında maske üretiliyorBursa Yenişehir Belediyesinin tarihi Sinanpaşa Külliyesinde ve evlerde...

08.04.2020 10:22 | Son Güncelleme: 08.04.2020 10:22
500 yıllık tarihi mekanda maske üretiliyor

Osmanlı Sadrazamı Koca Sinan Paşa tarafından 1573-1582 yılları arasında Bursa'nın Yenişehir ilçesinde yaptırılan tarihi Sinanpaşa Medresesinde, Yeni nesil girişimcilik merkezi projesi kapsamında maske üretiliyor

Bursa Yenişehir Belediyesinin tarihi Sinanpaşa Külliyesinde ve evlerde vatandaşların ürettiği maskeler pazarlar ve toplu taşıma araçlarında ücretsiz olarak vatandaşlara dağıtılıyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, " Tarihi Sinan Paşa Külliyesinde, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) ile birlikte gerçekleştirdiğimiz, Girişimcilik ve Yenilikçilik Merkezi'nde, girişim ve yenilikçilik alanlarında fikirleri olanlar, bu fikirlerini hayata geçirme olanağı buluyorlar. Sinanpaşa külliyesinde, bu zor günlerde halkımızın kullanımı için bu tarihi mekanda maske üretiyoruz. Halk eğitimde eğitim alan vatandaşlarımızda hiçbir ücret almadan evlerinde maske üretiyorlar. Şuana kadar 25 bin adet maske üretimi gerçekleştirdik. Bunları pazarlarda, toplu taşıma araçlarında hiçbir ücret almadan haftalar öncesinden dağıtmaya başladık" diye konuştu.

Bu önemli projenin ilçemizde hayata geçmesinde büyük emekleri olan Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) Genel Sekreteri İsmail Gerim'e ekibine teşekkür eden Başkan Aydın, "Özellikle bir teşekkürde evlerinde hiçbir ücret almadan maske üreten hemşehrilerime etmek istiyorum. Bunun yanı sıra korona virüsü tedbirleri kapsamında ilçemizin her yerinde dezenfekte ve sokak ve cadde yıkama çalışmalarımız ile toplu taşıma araçlarının ilaçlanması devam ediyor" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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