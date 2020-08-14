500 yıllık gelenek 21 zanaatkârın el emeği göz nuru eserleri Rezan Has Müzesi'nde Bu iş birliği kapsamında Rezan Has Müzesi'nin 3 yıl önce düzenlediği, yaklaşık 500 yıllık bir geleneğin izini süren "Cevher ve Zanaat: Kapalıçarşı Ustalarının İzinde" sergisi de bu platforma taşınarak, tüm dünyadan sanat ve kültür severlerin ziyaretine açıldı.

Google Arts & Culture ile Rezan Has Müzesi'nin yaklaşık 5 yıl önce başlayan iş birliği devam ediyor.

Daha önce "Neolitik'ten Selçuklu'ya Sessiz Tanıklar", dünyanın restore edilmiş en geniş "Urartu Takı Koleksiyonu" sergisi ve "Hasankeyf'i Bilir misin?" sergisinin ardından"Cibali Tütün ve Sigara Fabrikası: Emeğin Mekânı" sergisini Google Arts & Culture işbirliği ile tüm dünyadan ziyaretçilerin erişimine açan Rezan Has Müzesi, "Cevher ve Zanaat: Kapalıçarşı Ustalarının İzinde" sergisini de bu platforma taşıdı. Yaklaşık 500 yıllık bir geleneğin izini süren sergide İstanbul'un ve hatta ülkenin en önemli kültürel ve finansal kilit noktalarından Kapalıçarşı ekseninde yaşamaya devam eden kuyumculuk geleneğinin geçmişi, günümüzdeki durumu ve etrafında oluşan kültürel birikim ve hayat biçimleri inceleniyor.

500 yıllık gelenek 21 zanaatkârın el emeği göz nuru eserlerinde

Elde mücevher işleyen mesleğin muhtemel son temsilcileri kuyum ustaları ve onların nadide işlerinin odağında zanaat-usta-çırak geleneği, 2013-15 yılları arasında TÜBİTAK tarafından desteklenen araştırma projesinin bulguları üzerinden ve serginin küratörlüğünü üstlenen Kadir Has Üniversitesi öğretim görevlileri Doç. Dr. Ayşe Coşkun ve Prof. Dr. Yonca Kösebay'ın bilgileri ile aktarılıyor. Mıhlayıcı, mineci, kalemkâr gibi zanaat kollarının icracısı, sergiye konuk olan 21 zanaatkârın çoğunluğu, Kapalıçarşı'nın yüzlerce yıllık hanlarında yer alan atölyelerinde sanatlarını bugün de yaşatıyorlar. Bu ustaların el emeği göz nuru eserleri, geleneğin 500 yıllık öyküsü ve ayrıntılı teknikleri Google Arts & Culture platformunda üç ayrı başlıkta incelenebilir.

Kaynak: Bültenler