500 bin liralık prefabrik ev vurgunu iddiasıyla suç duyurusu
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500 bin liralık prefabrik ev vurgunu iddiasıyla suç duyurusu

DENİZLİ'de yaşayan 30 kişi, prefabrik ev firması tarafından toplam 500 bin lira dolandırıldıklarını ileri sürerek, suç duyurusunda bulundu.

500 bin liralık prefabrik ev vurgunu iddiasıyla suç duyurusu
17.07.2020 16:22 | Son Güncelleme: 17.07.2020 16:26

DENİZLİ'de yaşayan 30 kişi, prefabrik ev firması tarafından toplam 500 bin lira dolandırıldıklarını ileri sürerek, suç duyurusunda bulundu.

Denizli'de bir prefabrik ev inşa eden bir firma, iddiaya göre, müşterilerinden ücretlerini almasına rağmen inşaat çalışmasına başlamadı. Firmaya prefabrik evlerin parasını ödeyen ve evleri yapılmayan vatandaşlar, Denizli Adliyesi önünde bir araya geldi. Mağdur olduklarını belirten 30 kişi, firma hakkında suç duyurusunda bulundu. Grup adına konuşma yapan Halime Avcı, kendisi gibi birçok kişinin mağdur edildiğini söyledi. Avcı, 2019 yılının nisan ayında eşine doğum günü sürprizi için prefabrik ev yaptırmak istediğini, firmaya 10 bin lira ödeme yaptığını ancak evinin inşa edilmediğini savundu. Mağdurlar olarak şikayetçi olacaklarını kaydeden Avcı, "Bizim paramızı aldılar, mağdur ettiler. Bizim gibi dolandırılan 30 kişi var. Aramızda Acıpayam depreminde mağdur olanlar da var. Yaklaşık 500 bin lira dolandırıldık. Hayallerimiz yarım kaldı. Mağdur edildik. Evimizi yapacaklarını söyleyip, bizi aylardır mağdur ediyorlar. Artık bıktık. Biz yandık başkaları da yanmasın" dedi.

20 Mart 2019'da meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki Acıpayam depreminde evi hasar gören ve çadırda kalan annesi için prefabrik ev yaptırmak istediklerini belirten Osman Şık, "Evimiz depremde zarar gördü, yıkıldı. Kardeşim prefabrik ev yaptırmak için firma ile görüşmüş, 13 bin lira ödemiş. Evin 2 hafta içinde teslim edileceğini söylemişler. Annem Döne Şık 85 yaşında ve yatalak hasta. Geliri de yok. Evimiz yapılmadı. Suç duyurusunda bulunacağız" diye konuştu.'İSTERSEN ŞİKAYET ET, AVUKAT PARASI VERİRSİN'Mağdur vatandaşlardan Yasin Kafes ise firmaya 75 bin lira ödediğini ancak evinin inşa edilmediğini iddia ederek, "Ev yaptırmak için internette arama yaparken, kısa sürede uygun maliyetle ev ilanı olan bu firmayı gördüm. Ancak onların ev yapma ya da para kazanma gibi bir amaçları yokmuş. Tek amaçları vatandaşların umuduyla oynamakmış. Benim 75 bin lira param gitti. Kendisini aradığımda 'daha önce arayan çok oldu. İstiyorsan git şikayet et, bir de avukat parası verirsin' dedi. Benim gibi birçok mağdur varmış daha sonra öğrendim" dedi.

Kaynak: DHA

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